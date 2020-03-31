Минтруд предложил устанавливать инвалидность дистанционно из-за COVID-19

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Минтруд предложил до 1 октября 2020 года устанавливать инвалидность без личного присутствия заявителя из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Проект постановления правительства также опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Порядок оформления изменится как для тех, кто обращается с заявлением на установление инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит повторную экспертизу. По подсчетам министерства, новые меры затронут около 180 тыс. человек.

Минтруд также предложил автоматически продлевать на полгода ранее установленные группы инвалидности, в том числе для детей, если время очередного переосвидетельствования совпадет с действием новых правил. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлеваться на шесть месяцев с сохранением всех реабилитационных мероприятий. ПФР будет выплачивать пенсии без дополнительных заявлений на основе федерального реестра инвалидов.

25 марта в Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами в условиях чрезвычайной ситуации или эпидемии заболевания, опасного для окружающих. Закон предлагает разрешить специалистам ставить диагнозы пациентам без личного присутствия.