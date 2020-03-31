Минтруд предложил устанавливать инвалидность дистанционно из-за COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Глава аппарата комитета Клишаса и муж Гурцкой стал замминистра науки Политика, 14:35 Маркетинг просмотров: как бизнесу работать с новыми соцсетями Pro, 14:30 Мишустин поручил предупреждать нарушителей условий карантина по СМС Технологии и медиа, 14:29 В Москве упало использование такси и каршеринга на фоне самоизоляции Общество, 14:23 РЭЦ запустил горячую линию для экспортеров Пресс-релиз, 14:08 Только 10% новых пациентов с COVID-19 в Москве приехали из-за границы Общество, 13:59 Мосгорсуд утвердил ограничение прав родителей живущей в больнице девочки Общество, 13:59 В Белорусии от коронавируса умер первый человек Общество, 13:54 За сутки в Китае от COVID-19 умер один человек Общество, 13:51 Юмор на грани: зачем давать компании вирусное название Pro, 13:51 Волейбольное «Динамо» договорилось о переходе олимпийской чемпионки Спорт, 13:43 Как переживают карантин за границей Стиль, 13:43 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 13:41  СМИ сообщили о расторжении «Аяксом» контракта с вышедшим из комы игроком Спорт, 13:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минтруд предложил устанавливать инвалидность дистанционно из-за COVID-19

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Минтруд предложил до 1 октября 2020 года устанавливать инвалидность без личного присутствия заявителя из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Проект постановления правительства также опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Порядок оформления изменится как для тех, кто обращается с заявлением на установление инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит повторную экспертизу. По подсчетам министерства, новые меры затронут около 180 тыс. человек.

Минтруд также предложил автоматически продлевать на полгода ранее установленные группы инвалидности, в том числе для детей, если время очередного переосвидетельствования совпадет с действием новых правил. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлеваться на шесть месяцев с сохранением всех реабилитационных мероприятий. ПФР будет выплачивать пенсии без дополнительных заявлений на основе федерального реестра инвалидов.

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе
Экономика

25 марта в Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами в условиях чрезвычайной ситуации или эпидемии заболевания, опасного для окружающих. Закон предлагает разрешить специалистам ставить диагнозы пациентам без личного присутствия.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: инвалидность, коронавирус, Минтруд РФ
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта
Общество
Минтруд пообещал с апреля по-новому рассчитывать размер больничного
Общество
Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter