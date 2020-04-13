Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Падение спроса и проблемы бизнеса приведут к сокращениям и до конца года число безработных в России может вырасти до 8 млн, считает он. В 2008 году избежать такой ситуации помогла поддержка предпринимателей властями

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые виды услуг полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. «Компании не знают, сколько придется так жить, вынуждены часть людей увольнять», — заметил он. Другие страны также проходят через подобный кризис. В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.