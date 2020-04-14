Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Группа экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями. Самые радикальные из них — запустить в России количественное смягчение и раздача денег людям

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Экономисты опубликовали свои антикризисные предложения, призвав в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики. Их идеи представлены в докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис—2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики» (есть у РБК).

Авторами предложений стали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, экономист Владислав Иноземцев, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4–6% ВВП в консервативном сценарии или 8–10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП). В эти суммы не включаются недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономисты считают необходимым изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым. Наконец, они солидарны в том, что российской экономике понадобится программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.

Наталья Акиндинова предлагает, «с учетом большой вероятности сценария, предполагающего разрушительные последствия для экономики», использовать в этот кризис около половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), сохранив оставшиеся ресурсы на последующие годы. Ликвидные ресурсы ФНБ сейчас составляют около $125 млрд.