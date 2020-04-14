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Антикризисные меры ,  
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Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Группа экономистов, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин, опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями. Самые радикальные из них — запустить в России количественное смягчение и раздача денег людям
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Экономисты опубликовали свои антикризисные предложения, призвав в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики. Их идеи представлены в докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис—2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики» (есть у РБК).

Авторами предложений стали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, экономист Владислав Иноземцев, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4–6% ВВП в консервативном сценарии или 8–10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП). В эти суммы не включаются недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономисты считают необходимым изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым. Наконец, они солидарны в том, что российской экономике понадобится программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.

  • Наталья Акиндинова предлагает, «с учетом большой вероятности сценария, предполагающего разрушительные последствия для экономики», использовать в этот кризис около половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3–4% ВВП), сохранив оставшиеся ресурсы на последующие годы. Ликвидные ресурсы ФНБ сейчас составляют около $125 млрд.
  • Сергей Алексашенко считает, что, учитывая природу нынешнего кризиса, решения правительства должны быть краткосрочными и ориентированными на 8–10 недель. Минфин должен предоставить всем малым и средним предприятиям, чья выручка в марте–апреле сократилась более чем на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты (ежемесячная сумма расходов на это составит до 375 млрд руб.). Он также предлагает ежемесячно доплачивать пенсионерам по 5 тыс. руб. и выделить каждой семье дотацию в размере 2 тыс. руб. на уплату коммунальных платежей.
  • Это мнение разделяет Сергей Гуриев: он указывает, что помощь населению можно осуществить тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. В дополнение к поддержке граждан нужно поддержать малый бизнес — безвозвратными субсидиями на выплату зарплату и аренды. За два–три месяца карантина на все меры необходимо будет потратить 6–10 трлн руб. — «такие суммы Россия может себе позволить», утверждает Гуриев. Чего не надо делать, так это замораживать цены, создавать новые барьеры для торговли медицинским оборудованием и подвергать сомнению независимость ЦБ, подчеркивает экономист.
  • Нужно максимально упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и увеличить его размер хотя бы на 25%, назвав это, например, «временная субсидия из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», указывает Владимир Гимпельсон.
  • В рамках временного количественного смягчения ЦБ мог бы взять на свой баланс часть внутреннего госдолга путем прямых покупок или через операции РЕПО с банками, считает Олег Вьюгин. При скоординированных действиях Минфина и ЦБ после окончания острой фазы кризиса вполне реально вернуть эти бумаги с баланса ЦБ в рынок, пишет он.
  • ОФЗ, которые будет дополнительно эмитировать Минфин для покрытия дефицита, уполномоченные банки будут отдавать в залог ЦБ — даже если такие заимствования составят по итогам года 5–6 трлн руб., дополнительная денежная масса не спровоцирует инфляции, добавляет Владислав Иноземцев.
  • Недостаточная помощь гражданам по ходу кризиса может привести к социальным возмущениям, предупреждает Константин Сонин. Разумная мера в этой ситуации — выплатить каждому гражданину единовременное пособие, например 10 тыс. руб. в апреле–мае и потом по 10 тыс. летом и осенью, считает он.
Авторы: Иван Ткачёв, Андрей Литвинов
Теги: количественное смягчение, денежно-кредитная политика, коронавирус ..., антикризисный план, ФНБ, меры стимулирования
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