Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Минтруд предложил ввести временный порядок применения вахтового метода работы в период борьбы с коронавирусом. При невозможности прибытия новой смены из-за карантина срок вахты может быть продлен до шести месяцев

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Минтруд предложил установить временный порядок применения вахтового метода работы на непрерывных производствах в условиях карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. Согласно трудовому законодательству, максимальная продолжительность вахты сейчас составляет три месяца, а ежедневная рабочая смена — не более 12 часов, после которой следует не менее 12 часов отдыха.

Как пояснили в Минтруде, увеличение максимальной продолжительности вахты возможно только по согласию с работником. Кроме того, в период борьбы с коронавирусной инфекцией министерство предлагает ввести обсервацию всех сотрудников перед началом вахты.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпрома», НОВАТЭКа, а также «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».