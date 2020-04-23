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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Минтруд предложил ввести временный порядок применения вахтового метода работы в период борьбы с коронавирусом. При невозможности прибытия новой смены из-за карантина срок вахты может быть продлен до шести месяцев
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минтруд предложил установить временный порядок применения вахтового метода работы на непрерывных производствах в условиях карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. Согласно трудовому законодательству, максимальная продолжительность вахты сейчас составляет три месяца, а ежедневная рабочая смена — не более 12 часов, после которой следует не менее 12 часов отдыха.

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Как пояснили в Минтруде, увеличение максимальной продолжительности вахты возможно только по согласию с работником. Кроме того, в период борьбы с коронавирусной инфекцией министерство предлагает ввести обсервацию всех сотрудников перед началом вахты.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпрома», НОВАТЭКа, а также «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

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«Чтобы предотвратить распространение коронавируса на непрерывных производствах, необходимо допускать к работе вновь поступающих сменных сотрудников только после обсервации. При этом такой карантин должен быть оплачен. В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до шести месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Согласно предложенному министерством проекту постановления срок обсервации будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы. Продолжительность ежедневной смены, междусменного отдыха и число еженедельных выходных остается без изменений. Работодателям также рекомендуется обеспечить вахтовиков средствами профилактики от инфекции (медицинскими изделиями), услугами связи, предоставить возможность проезда к месту вахты и обратно, в том числе в случае экстренной необходимости выезда работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Президент Владимир Путин объявил все дни с 30 марта по 30 апреля нерабочими с сохранением за работниками зарплаты. Вынужденные каникулы не распространяются на непрерывно действующие предприятия, а также все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Вопросы, связанные с прекращением вахт, должны решаться по соглашению между работником и работодателем.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: коронавирус, Минтруд
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