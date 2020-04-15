Путин поручил Минтруду следить за соблюдением прав работников на удаленке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову проследить за соблюдением трудовых прав работников, переведенных на удаленный режим. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с правительством, трансляцию вел телеканал РБК.

«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — сказал Котякову президент.

Ранее Путин поручил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса средства на выплату зарплаты сотрудникам этих компаний в размере 12,1 тыс. руб. на одного работника.

По данным опроса портала «Работа.ру», с конца марта число российских компаний, которые полностью перешли на удаленный режим работы, выросло практически в пять раз, с 3 до 14%. 15% опрошенных работников также заявили о частичном переводе на дистанционный режим некоторых отделов своих организаций. При этом только 22% респондентов исследования компании Ipsos сообщили, что довольны работой на удаленном режиме.