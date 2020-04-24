Пандемия коронавируса , 24 апр, 14:14
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Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж
В Одинцово закончилось строительство многофункционального центра для больных коронавирусом. Возведением занималось Минобороны. Всего в стране министерство должно построить 16 таких центров. Как выглядит новая больница в Одинцово — в фоторепортаже РБК
Минобороны объявило о планах построить 16 инфекционных центров в конце марта. Правительство выделило на это 8,8 млрд руб.
Первой была построена больница в Нижнем Новгороде, она открылась 17 апреля. Все 16 центров должны быть готовы к середине мая
Инфекционный центр в Одинцово построен на территории госпиталя Ракетных войск стратегического назначения
Он рассчитан на 100 мест, часть из них — для жителей Подмосковья
В отделении реанимации десять одноместных палат, в случае необходимости центр будет готов развернуть еще десять боксов интенсивной терапии
На строительство ушел месяц
Больница в Одинцово оборудована компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, ИВЛ и рентген-техникой
Еще один инфекционный центр в Московской области Минобороны строит в Подольске