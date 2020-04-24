Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Тест-драйв Lada 4x4. 7 вопросов к обновленному внедорожнику Авто, 14:54 Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях Общество, 14:49 Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию Общество, 14:47 Как большие данные помогают бороться с пандемией Индустрия 4.0, 14:41  Муся Тотибадзе сняла клип на новую песню «Тебя», не вставая с дивана Стиль, 14:40 Китайские ученые разгадали секрет COVID-19: разбираем новость с экспертом Индустрия 4.0, 14:38  Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС Политика, 14:38 Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов Бизнес, 14:34 Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке Quote, 14:23 СМИ узнали о втором за месяц переносе «Ролан Гаррос» Спорт, 14:22 Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом Общество, 14:22 Как сельхозпроизводителям быть устойчивыми к природным катаклизмам Pro, 14:18 Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж Общество, 14:14  ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси Технологии и медиа, 14:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж

В Одинцово закончилось строительство многофункционального центра для больных коронавирусом. Возведением занималось Минобороны. Всего в стране министерство должно построить 16 таких центров. Как выглядит новая больница в Одинцово — в фоторепортаже РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Минобороны объявило​ о планах построить 16 инфекционных центров в конце марта. Правительство выделило на это 8,8 млрд руб.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Первой была построена больница в Нижнем Новгороде, она открылась 17 апреля. Все 16 центров должны быть готовы к середине мая
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Инфекционный центр в Одинцово построен на территории госпиталя Ракетных войск стратегического назначения
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Он рассчитан на 100 мест, часть из них — для жителей Подмосковья
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
В отделении реанимации десять одноместных палат, в случае необходимости центр будет готов​ развернуть еще десять боксов интенсивной терапии
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
На строительство ушел месяц
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Больница в Одинцово оборудована компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, ИВЛ и рентген-техникой
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Еще один инфекционный центр в Московской области Минобороны строит в Подольске
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Теги: мультимедиа, Минобороны, коронавирус, пандемия, больница, COVID-19
Материалы по теме
Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter