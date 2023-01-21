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Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном» из-за санкций

Гарвардский профессор Рогофф сравнил будущее России с «гигантским Ираном» из-за санкций
Санкции против Москвы работают и могут привести к росту бедности, считает бывший главный экономист МВФ Рогофф. Кремль настаивает, что санкционные планы Запада не оправдались
Кеннет Рогофф
Кеннет Рогофф (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию в России, грозя в будущем «невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли русские». Об этом заявил профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — добавил Рогофф, описав будущее положение страны как «гигантский Иран».

Профессор не доверяет предоставляемой Москвой экономической статистике. Рогофф подчеркнул, что санкции работают, а для форума в Давосе и всей глобальной экономики сейчас нет более важной темы, чем боевые действия на Украине.

Он предположил сценарий, при котором боевые действия «заканчиваются решающей победой Украины, но без изменения режима в России». «Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка (времен апартеида. — РБК) — это самый драматичный пример. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — заявил Рогофф.

В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция в России составила 13,75%, за декабрь этот показатель составил 11,94%, следует из официальной статистики Росстата. Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги: стоимость поездки на отдых в Египет подорожала почти на 160% (в 2,6 раза), в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%. Эксперты при этом заметили в российской экономике признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, которые могут выступать антиинфляционным фактором.

В Еврокомиссии предупреждают, что последствия международных санкций против России будут более заметны на долгосрочной перспективе, а экономика страны погрузится в рецессию на десятилетия. Главный экономист Госдепа США Эмили Бланшард высказывала мнение, что российскую экономику до 2030-х ожидает спад по меньшей мере до 20%

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Российские власти критикуют санкции западных стран, президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными, отмечая, что меры наносят ущерб самому Западу. «Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — подчеркнул он в декабре прошлого года. Кремль настаивает, что государства никогда не меняли свою политику из-за наложенных на них санкций, а ожидание успеха Украины на поле боя является заблуждением.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Гарвардский университет бедность Иран Инфляция российская экономика Давос
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