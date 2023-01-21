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Йод, мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году

Росстат раскрыл самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года. Наибольший рост цен зафиксирован на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Резко подешевели овощи из «борщевого набора» и товары для стройки
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Йод стал товаром, подорожавшим в 2022 году сильнее всего. Об этом свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата по изменению цен примерно на 420 товаров, входящих в его мониторинг. Средняя стоимость йода в России в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2%. Для сравнения, в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10%. Правда, 10 мл йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 руб.

Йод, мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году

В целом годовая инфляция, по оценке Росстата, составила в 2022 году 11,9%, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года. Ведомство ранее раскрыло статистику по ценам на отдельные группы товаров: сильнее всего из этих групп подорожали моющие и чистящие средства — на 30%, электротовары и другие бытовые товары — на 15%, молоко и молочная продукция — на 15%.

Что подорожало сильнее всего

Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Это произошло на фоне западных санкций на авиаотрасль и ограничений на валютные операции. Так, поездка на отдых в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%. Также в десятку наиболее подорожавших товаров и услуг вошли спички (+50,8%), ксерокопирование документов (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).

Йод, мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году

Основной всплеск цен пришелся на март—июнь, когда из-за санкций и разрыва логистических цепочек наиболее остро стояли проблемы с импортом товаров и компонентов, а курс рубля был слабым. К примеру, тот же йод в марте подорожал на 12% по отношению к февралю, в апреле — на 8%, в мае — почти на 5%, в июне — на 8%. Затем динамика стабилизировалась.

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Тенденция характерна и для других предметов повседневного обихода — мыла, шампуня, прокладок. Так, цена на туалетное мыло подскочила в марте в помесячном выражении на 11%, в апреле выросла на 12%, затем рост существенно замедлился.

Маргарин — относительно дешевый продукт — за 2022 год подорожал на 38,5% (242 руб. в среднем за 1 кг в декабре). Всплеск произошел в марте—апреле, тогда как с лета этот продукт уже практически не дорожал, следует из данных Росстата. По словам директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, удорожание маргарина в первом полугодии 2022 года было связано со значительным ростом цен на логистику и упаковку для готовой продукции, подорожанием растительных масел, а также консервантов, вкусовых добавок и других пищевых ингредиентов, которые импортируются в страну.

Йод из-за границы

Йод производится в России в небольшом количестве, в основном он завозится из-за границы. Как следует из данных Росстата, в 2021 году в России произвели чуть менее 7 т йода. А импорт, по данным ФТС, в том же году составил 268 т — в 38 раз больше.

Рост цен на йод был связан с тем, что почти весь он импортируется из-за рубежа, цены на логистику в 2022 году выросли, сказала РБК старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она отметила также, что в целом в мире, особенно в европейских странах, спрос на йод в прошлом году вырос.

Весной СМИ писали, что на фоне боевых действий в районе Запорожской АЭС жители некоторых стран Европы массово скупали йодид калия и препараты с высоким содержанием йода, которые могут применяться в случае радиоактивного заражения.

По данным Росстата, в целом медикаменты за минувший год подорожали на 10,8% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го). Перевязочные материалы на фоне проведения военной операции на Украине подорожали: цены на бинты увеличились на 26%, на вату отечественного производства — на 23%.

Цены на йод демонстрируют резкий рост не первый год. Так, за 2019 год пузырек йода подорожал на 25–29%, а отдельные марки подорожали на 64%, при годовой инфляции 3%, писали «Известия». Как уточняла в комментарии изданию Федеральная антимонопольная служба, йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

Цены на жизненно важные и необходимые лекарства выросли за 2022 год на 4,2%, следует из данных Росстата.

Причины общего подорожания

Наибольший рост цен именно на товары, попавшие в топ-10 по итогам 2022 года, был ожидаем, считает Бондаренко. Как правило, сильнее всего дорожают импортные товары или товары с высокой долей ввозных компонентов и сырья, указывает она. Однако в 2022 году рост цен был также обусловлен удорожанием логистики и ажиотажным спросом в марте—апреле, эффект которого несколько снизился в течение года, но все же не был полностью устранен (производители более охотно повышают цены, чем снижают их). Наконец, еще один фактор — это ценовой лаг между динамикой цены на компоненты и комплектующие и ценами на конечную продукцию, замечает эксперт.

Так, рост цен на белую бумагу весной прошлого года был обусловлен, с одной стороны, давлением со стороны предложения (в том числе заявлениями иностранных компаний о прекращении поставок в Россию хлората натрия — вещества для отбеливания бумаги) и снижением объемов импортированной бумаги, а с другой стороны — увеличением спроса до ажиотажного. В результате нарушился баланс спроса и предложения, что повлияло в свою очередь на рост стоимости услуг ксерокопии документов, школьных тетрадей, а также книг, поясняет Бондаренко.

Курс на импортозамещение и рост импорта товаров-аналогов из дружественных стран, при прочих равных, должны замедлить инфляцию в 2023 году, оптимистична эксперт. На это также повлияет падение спроса на отдельные товары из-за насыщения рынка и объективного снижения интереса потребителей, прогнозирует Бондаренко. Аналогично высоких темпов роста стоимости указанных товаров и услуг в текущем году не стоит ждать, соглашается старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Причины тому — частичное замещение продукции и влияние параллельного импорта.

Зарубежные туры

Сильнее всего за год, по данным Росстата, выросли цены на туры в Египет: в декабре 2022 года они подорожали относительно того же месяца предыдущего года на 159,7% (до 58,2 тыс. руб. в среднем). Отдых в Турции подорожал на 118,6% (до 53,8 тыс. руб.), а в ОАЭ — на 73,6% (почти до 68 тыс. руб.).

Стоимость стандартной туристической путевки за рубеж на восемь дней Росстат считает в расчете на одного человека (в путевку входят в том числе билет на самолет и проживание в отеле). Учитывается стоимость поездки, в которую турист отправится ровно через месяц после покупки. Поездка в Египет с 2022 года появилась в наблюдении Росстата за ценами впервые.

Стоимость международного отдыха в 2022 году выросла по всем направлениям, признает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Основными причинами он называет связанное с санкциями ограничение международных направлений полетов из России и дефицит авиаперевозок. Перевозка — традиционно самая большая составляющая в стоимости путевок: на ее долю приходится от 50 до 70% стоимости тура, напоминает эксперт. Скачок стоимости туров за рубеж произошел в марте после того, как в конце февраля ЕС закрыл свое небо для полетов российских самолетов, а Росавиация с 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне рисков ареста самолетов. Стабилизировать ситуацию впоследствии помогло расширение перевозки за счет привлечения иностранных авиакомпаний.

Лидером подорожания в 2022 году, по оценкам Горина, были туры не в Египет, а в Турцию. Исходя из данных Росстата, поездки в Турцию дорожали летом во время высокого сезона — пик подорожания пришелся на август. Подорожание путевок в Турцию в 2022 году вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян объясняет не только дефицитом перевозки, но и ростом стоимости проживания в отелях: на фоне инфляции турецкие отельеры подняли цены на 20–30%.

Предметы гигиены

Значительный рост цен в 2022 году показали товары повседневного спроса из категории личной гигиены и бытовой химии. По оценке Росстата, в декабре 2022 года более чем на 40% к аналогичному месяцу предыдущего года выросли средние цены на туалетное мыло и женские гигиенические прокладки. Дезодоранты подорожали на 38,8%, шампуни — на 36,9%, гели для душа — на 34,9%, а краски для волос — на 34,1%.

Скачок цен на бытовую химию и предметы личной гигиены произошел в начале марта 2022 года на фоне ажиотажного спроса — в том числе из-за опасений дефицита. После начала военной операции на Украине ряд международных концернов — производителей наиболее популярных товаров повседневного спроса приняли решение о сокращении присутствия, ассортимента и инвестиций в России — среди них были американские Procter & Gamble (средства для стирки Ariel и Tide, прокладки Always, Discreet и Naturella, тампоны Tampax) и Johnson & Johnson (O.B., Carefree), Henkel (средства для стирки Persil, «Пемос», Losk, «Ласка»). Поставки в Россию и производство продукции в стране полностью прекратила парфюмерно-косметическая компания Wella (выпускает одноименные краски для волос).

У международных и отечественных производителей в первой половине года возникли значительные сложности с поставками импортных компонентов из-за рубежа. Нестабильность поставок сырья и компонентов внесла существенный вклад в рост стоимости этих товаров, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. «Некоторые крупные европейские концерны, например британский Croda, приостановили поставки сырья, что привело к большим затратам на поиск новых поставщиков и логистических маршрутов», — отмечает эксперт.

Еще одной причиной заметного подорожания продукции из категории личной гигиены и бытовой химии стала отмена скидок на популярные западные бренды из-за приостановки маркетинговых бюджетов производителей. По словам Бобровского, более 60% товаров в этих категориях продавалось во время маркетинговых и промоакций, при этом скидка чаще всего предоставлялась за счет производителя. «Наш потребитель уже успел забыть, какая полная стоимость у этих товаров — потому что акции уже лет пять как стали постоянными: закончилась в одной сети, началась в другой», — говорит эксперт. Хотя к концу 2022 года розничные сети вернулись к практике регулярных промоакций, возросшая стоимость логистики и сырья продолжает оказывать влияние на цены товаров, добавляет он.

Что сильнее всего подешевело

В 2022 году цены на ряд товаров снизились, следует из данных Росстата. Так, несмотря на ажиотажный взлет цен в марте, по итогам года было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции: например, цены на капусту белокочанную снизились на 53%, картофель — на 31%, свеклу — на 26%.

Йод, мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году

Цены на овощи «борщевого набора» снижались на фоне высокой базы 2021 года: в том году капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — на 57%, свекла — на 44%. Весной и в первой половине лета овощи в России традиционно дорожают, так как запасы собственного урожая подходят к концу и на рынок в ожидании нового урожая начинает поступать импортная продукция, поясняли ранее в Национальном плодоовощном союзе. Но в 2021 году урожай пострадал из-за позднего сева и неблагоприятных погодных условий, напоминает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В 2022 году на снижение цен продукции «борщевого набора» повлиял рост предложения. По данным «Руспродсоюза», урожай картофеля составил 7,2 млн т — на 9,1% выше уровня 2021 года. Урожай капусты вырос на 19,3%, до 953,1 тыс. т, а свеклы было собрано на 9,3% больше, чем годом ранее (416,6 тыс. т). Гречка также подешевела на фоне хорошего урожая — в 2022 году ее посеяли больше и собрали самый высокий урожай за последние годы, отмечает Востриков. Летом 2021 года цены на гречку ставили рекорды.

Удешевление произошло и в категории строительных товаров. Например, плиты древесностружечные (ДСП) потеряли 23% цены, доска обрезная подешевела на 14%, а металлочерепица — на 13%. В этой категории тоже повлияла высокая база 2021 года, когда цены на строительные материалы выросли в среднем на 24% (на пиломатериалы — на 58,5%).

Среди услуг сильнее остальных подешевели поездки в отдельные страны Средней Азии — на 14%. Эту категорию Росстат начал отслеживать с апреля 2022 года. Как ранее сообщал РБК, по итогам трех кварталов 2022 года был зафиксирован рост поездок в страны постсоветского пространства, в частности в Таджикистан: турпоток туда вырос в два раза в годовом выражении.

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Теги
Анна Гальчева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Левинская
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