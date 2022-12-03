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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Экономика ,  
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В Госдепе заявили о «стабильных и мрачных» перспективах экономики России

Госдеп: перспективы экономики России остаются устойчивыми, стабильными и мрачными»
По мнению главного экономиста Госдепа Бланшард, экономика страны к началу третьего десятилетия упадет не менее чем на 20% по сравнению с тем, какой она могла бы быть, если бы не спецоперация на Украине
Госдепартамент США
Госдепартамент США (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российскую экономику до 2030-х ожидает падение по меньшей мере на 20%, заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепа.

«Долгосрочные прогнозы по российской экономике и тому, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — сказала она.

По мнению экономиста, спад российской экономики к 2030 году на 20% по сравнению с тем, какой она могла бы быть, не начни Москва спецоперацию на Украине, является «оптимистичным прогнозом». Бланшард добавила, что ситуация в экономике России будет зависеть от изменений глобального спроса, в частности, на нефть, а также от проводимой Москвой фискальной и монетарной политики для снижения негативных экономических последствий.

В России и за рубежом дают разные оценки состоянию экономики России в ближайшие годы. Минэкономразвития в сентябре опубликовало прогноз, согласно которому в этом году падение ВВП страны ожидается на уровне 2,9%, а в следующем — на 0,8%. Таким образом, Минэк улучшил свой августовский прогноз, когда предсказывалось сокращение экономики на 4,2% и 2,7% соответственно. В этом же прогнозе ведомство указало, что в 2024 году экономику ждет рост на 3,7%, а концу 2025-го — выход на докризисный уровень.

Экономисты Bloomberg Economics прогнозировали, что в текущем году падение ВВП страны составит 3,5%, в будущем — 2%. Рост показателей ожидается, по их мнению, только в третьем квартале 2023 года.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) посчитали, что в 2022-м российская экономика упадет на 3%, годом позже — на 2%, а в 2024-м выйдет на траекторию роста в 1,5% ВВП.

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Президент Владимир Путин говорил, что российская экономика выдержала санкционное давление. По его словам, за счет ограничений на Западе хотели «с наскока смять экономику России».

«Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — заявил он в июне на Петербургском экономическом форуме.

«Мрачные» прогнозы делают не только по отношению к российской экономике, но и к мировой в целом. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% (на 0,2% ниже июльского прогноза). Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что баланс рисков в глобальной экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдепартамент США Экономика российская экономика
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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