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Кремль указал на «драматическое заблуждение» о возможности успеха Украины

Дмитрий Песков: Запад привержен «драматическому заблуждению» об успехе Украины на поле боя
Западные политики, которые считают, что Украина может добиться «какого-то успеха» на поле боя, заблуждаются, считают в Кремле. Поставки вооружений Киеву приводят только к эскалации ситуации, указал Дмитрий Песков
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Отношения России и западных стран находятся на очередном витке эскалации напряженности, но убежденность в том, что Украина «может иметь какой-то успех» на поле боя, является «драматическим заблуждением», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Мы видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — сказал Песков.

Также, по его словам, Москва видит «растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт». «Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также Песков заявил, что поставки западных вооружений скорее добавят «проблем для украинского народа». Песков предложил не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять». «Но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к своим целям», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 18 января заявил, что у России есть все основания называть действующие власти Украины неонацистскими, поскольку они прославляют Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских в Донбассе и на прилегающих территориях.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков Украина вооружения эскалация
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