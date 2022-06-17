Путин допустил потери ЕС в $400 млрд от «санкционной лихорадки»
Потери экономики Евросоюза в связи с введением санкций против России могут превысить $400 млрд, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками», — сказал Путин. Он отметил, что в странах Европы и США обострились социальные и экономические проблемы, выросла стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, также снизилось качество жизни европейцев и снижается конкурентоспособность предприятий.
«По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить $400 млрд. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки ложатся напрямую на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%», — добавил президент.
После начала военной операции на Украине западные страны стали вводить санкции против России. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.
В марте Росстат сообщал, что месячная инфляция на фоне санкционного давления составила 7,6%. В годовом выражении, то есть к марту предыдущего года, цены выросли на 16,7%, что стало максимумом с марта 2015-го (16,9%). Опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозируют, что показатель инфляции к концу года может достичь 20%.
О росте инфляции также сообщало Федеральное бюро статистики труда США. По его данным, потребительские цены в стране в мае в годовом исчислении выросли на 8,6%, при этом базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6%. Рост цен до многолетних максимумов фиксировали в Германии и Швеции — 7,9 и 7,2% соответственно. Инфляция в Канаде достигла максимального с января 1991 года показателя — 6,8%.