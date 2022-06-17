Путин допустил потери ЕС в $400 млрд от «санкционной лихорадки»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 16:31
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Путин ответил на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка Политика, 17:53
Три иностранца вошли в штаб нового тренера «Спартака» Спорт, 17:50
Путин заявил о риске быть в позиции постоянно догоняющих Экономика, 17:41
NYT показала, куда летала российская элита до введения санкций и после Бизнес, 17:40
Почему большинство бизнес-книг не стоят внимания: выясняем с экспертами Экономика образования, 17:40
«Дом.РФ» запустит Единую льготную ипотеку в Московской области Пресс-релиз, 17:40
Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС Политика, 17:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
«Сбер» и ВТБ после слов Путина запустили ипотеку под 7% Недвижимость, 17:35
Лучший тренер Единой лиги ВТБ возглавил ЦСКА Спорт, 17:34
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 17:33
Токаев поддержал создание Большого Евразийского партнерства Политика, 17:28
Путин назвал ключевые принципы новой российской экономической политики Экономика, 17:28
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Путин допустил потери ЕС в $400 млрд от «санкционной лихорадки»

Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Потери экономики Евросоюза в связи с введением санкций против России могут превысить $400 млрд, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками», — сказал Путин. Он отметил, что в странах Европы и США обострились социальные и экономические проблемы, выросла стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, также снизилось качество жизни европейцев и снижается конкурентоспособность предприятий.

Video

«По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить $400 млрд. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки ложатся напрямую на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%», — добавил президент.

Путин назвал санкции против России безумными и бездумными
Политика
Владимир Путин

После начала военной операции на Украине западные страны стали вводить санкции против России. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

В марте Росстат сообщал, что месячная инфляция на фоне санкционного давления составила 7,6%. В годовом выражении, то есть к марту предыдущего года, цены выросли на 16,7%, что стало максимумом с марта 2015-го (16,9%). Опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозируют, что показатель инфляции к концу года может достичь 20%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции

О росте инфляции также сообщало Федеральное бюро статистики труда США. По его данным, потребительские цены в стране в мае в годовом исчислении выросли на 8,6%, при этом базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6%. Рост цен до многолетних максимумов фиксировали в Германии и Швеции — 7,9 и 7,2% соответственно. Инфляция в Канаде достигла максимального с января 1991 года показателя — 6,8%.

Теги
Персоны
Владимир Путин Евросоюз антироссийские санкции ПМЭФ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам по Украине
Политика
Путин заявил, что «как прежде» не будет
Политика
Путин назвал санкции против России безумными и бездумными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter