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Фон дер Ляйен пообещала России «десятилетия рецессии» из-за санкций
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: санкции на годы «погрузят экономику России в рецессию»
Урсула фон дер Ляйен
Раунды ограничительных мер Евросоюза, введенных против России из-за военной операции на Украине, на ближайшие годы ослабят экономику страны, заявила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция шла на YouTube.
«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — сказала она.
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