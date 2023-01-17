Фон дер Ляйен пообещала России «десятилетия рецессии» из-за санкций

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Раунды ограничительных мер Евросоюза, введенных против России из-за военной операции на Украине, на ближайшие годы ослабят экономику страны, заявила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция шла на YouTube.

«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — сказала она.

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