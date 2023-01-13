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Росстат оценил годовую инфляцию и назвал самые подорожавшие товары

Росстат: потребительские цены в России за 2022 год выросли на 11,9%
Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9% — меньше, чем ожидало правительство осенью. Среди категорий товаров, обозначенных Росстатом, больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Потребительские цены в России выросли на 11,94% в декабре 2022 года к декабрю предыдущего года, следует из сообщения Росстата. По традиции этот показатель считается итоговой инфляцией за год). В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция составила 13,75%.

В сентябре Минэкономразвития, представляя макроэкономический прогноз, легший в основу федерального бюджета на 2023 год, оценивало, что инфляция в декабре 2022 года составит 12,4% в годовом выражении.

Министр экономического развития Максим Решетников 11 января раскрыл, сославшись на оперативные данные, что рост потребительских цен в 2022 году составил 11,9%.

Месячная инфляция (декабрь к ноябрю) составила 0,78%, ускорившись по сравнению с ноябрьским значением 0,37% к предыдущему месяцу. Вклад в ускорение в том числе внесла индексация тарифов ЖКХ, проведенная досрочно 1 декабря вместо 1 июля 2023 года.

Вместе с тем базовая инфляция за год (с исключением «краткосрочных неравномерных изменений цен» — на плодоовощную продукцию, ряд алкогольных напитков, топлива и регулируемых тарифов) составила 14,3%. По сравнению с ноябрем 2022 года базовый индекс снизился на 0,03 процентного пункта.

Как сообщили в Росстате, среди «отдельных групп» товаров больше всего за год подорожали моющие и чистящие средства — на 29,8%, электротовары и другие бытовые товары — на 15,3%, молоко и молочная продукция — на 15,2%, сливочное масло — на 14,7%, макароны — на 14,6%.

В декабре к ноябрю более всего из продовольственных продуктов сезонно увеличились цены на огурцы (плюс 31%), морковь (12%), свеклу (около 11%), из непродовольственных товаров — на ряд лекарственных препаратов (аципол — 4,5%, ренгалин, эргоферон — 2,6%), дизельное топливо (2,1%).

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Подешевели за месяц ноутбуки (минус 1,5%), смартфоны (минус 1,6%), стиральные машины (минус 1,7%), золотые обручальные кольца (минус 2%) и планшетные компьютеры (минус 2,1%).

В связи с двойным повышением тарифов на ЖКХ в 2022 году стоимость коммунальных услуг выросла на 13,5% в декабре в годовом выражении. Услуги по продаже зарубежных туров подорожали на 70,7% за год, страхования — на 28,2%.

В 2023 году инфляция существенно замедлится, ожидают в Минэкономики. «Мы исходим из того, что в конце первого квартала [2023 года] инфляция существенно снизится год к году, поскольку у нас пик цен марта [2022 года] уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период», — сказал Решетников на этой неделе.

Инвестбанк «Ренессанс Капитал» прогнозирует, что годовая инфляция к концу 2023-го снизится до 4,6%. «В последние месяцы инфляционное давление остается низким. Частичная мобилизация была одним из факторов этого. Картина медленного восстановления спроса, на наш взгляд, не создает избыточного инфляционного давления на 2023 год. Дезинфляционный тренд также поддерживается расширением предложения и снижением давления со стороны издержек», — написали экономисты компании.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Инфляция рост цен Росстат
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