Интервью Антона Силуанова РБК. Главное

Налоги

Об увеличении налогового бремени

«Ставки почти не меняются, мы договорились, что до 2024 года налоговое бремя меняться не будет. Этим и руководствуемся. То, что налоговая хорошо работает, воспринимается некоторыми, как то, что растет налоговая нагрузка. Наоборот. Несколько лет назад многие компании работали в серой зоне. А сейчас налоговая использует современные технологии, современные формы работы с налогоплательщиками, которые позволяют выявлять нарушителей. Уйти от налогов становится все сложнее. Это хорошо, но это нельзя воспринимать как увеличение налоговой нагрузки, потому что это выполнение всеми тех условий, которые прописаны в законе. Это еще и конкурентное условие: если кто-то платит «в белую», а кто-то в конвертах, создаются неравные условия для бизнеса. Когда мы выравниваем налоговые условия, мы выравниваем условия и ведения бизнеса и это приносит нам доходы в бюджет, но это не увеличение налоговой нагрузки».

О возможности снижения налоговых ставок

«Вместе с ростом налоговых доходов растут и налоговые обязательства. Взять послание президента — требуются огромные деньги, около 4 трлн руб. до 2024 года включительно. Откуда их брать? Если мы откажемся от бюджетного правила, будем заимствовать, но снижать бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заемных средств на рынке увеличится. Расходные обязательства направлены в том числе и на стимулирование экономического роста. Мы увеличили темпа роста, увеличили доходы населения в том числе. Поэтому сейчас мы балансируем между и ростом доходов в результате собираемости, а не роста дополнительных ставок, и ростом важных и нужных для людей расходных обязательств».

О возможности снижения ставки социальных взносов

«Сегодня нагрузка на труд запредельная. Мы и сейчас думаем, как снизить налоги на труд, потому что это 30% страховых взносов и 13% налог на доходы физических лиц. Это высокая нагрузка. У нас большую часть страховых взносов платит работодатель. Для него это очень сложно, поэтому и происходят всяческие схемы уклонения. Самое главное, найти источники компенсации для снижения этих взносов. Большая часть из 30% — 22% — пенсионный взнос. Если мы снизим, у Пенсионного фонда будет дыра в бюджете, чем ее закрывать? Бюджетом? Где нам взять такие деньги? Снизить ставки до 20% — это 2 трлн руб. Где такие деньги взять? Надо найти постоянные источники, которые могли бы заместить. Мы заинтересованы в снижении этой нагрузки. Но и в том, чтобы сбалансировать общие подходы к налогообложению, чтобы отрасли не пострадали. Если это делать, то это должно быть чувствительно для наших предпринимателей. Если уж снижать, то так, чтобы это дало результат — желание работать «в белую» и платить соответствующие налоги. Вариант оплаты взносов работниками, а не работодателями не обсуждается».

Сейчас общая ставка социальных взносов, которые работодатель уплачивает за работника составляет 30%, из них 22% поступает в Пенсионный фонд России, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Если зарплата сотрудника выше 1,29 млн руб. в год, то ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога уменьшается до 10%. Правительство вернулось к идее резко снизить общую ставку с 30% до 23-25%, писали Ведомости со ссылкой на трех федеральных чиновников. По информации издания регрессивную шкалу для высоких зарплат предлагается отменить. В 2017-2018 годах когда власти обсуждали снижение ставки социальных взносов до 22%, источником для восполнения потерь социальных фондов должны быть стать дополнительные доходы от увеличения НДС до 22%. Но в итоге с 2019 года НДС был повышен с 18 до 20%, а ставка страховых взносов осталась неизменной.

Выкуп правительством контрольного пакета акций Сбербанка

Почему сделка не нарушает бюджетное правило

«Мы инвестируем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в покупку акций Сбербанка. Здесь все у нас соответствует требованиям законодательства. Получаем хороший актив: платит дивиденды, надежный, думаю, будет расти в цене. Эти деньги в виде прибыли Центрального банка идут в бюджет. Получается, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет. Здесь смысл бюджетного правила заключается в том, что мы нефтегазовые доходы переформатируем не в нефтегазовые доходы. ЦБ говорит, что будет внимательно смотреть и при конвертации средств ФНБ, которые сейчас в валюте, в рубли, будет на рынке изымать дополнительную ликвидность, которая будет образовываться и минимизировать негативное влияние на курс. Бюджетное правило дает гарантии стабильности курсового прогноза. С уверенностью могу сказать, что сделка минимально отразиться на курсовых соотношениях, поскольку ЦБ как регулятор примет все необходимые для этого меры».

О продаже доли ЦБ в Сбербанке (50% + одна акция) стало известно 11 февраля. Силуанов пояснял, что правительство выкупит компанию за счет средств из Фонда национального благосостояния по рыночной цене. Решение о продаже ЦБ доли в Сбербанке он объяснял устранением конфликта интересов, который давно обсуждался. Регулятор не должен быть участником организации, за которой осуществляет надзор, пояснял глава Минфина. Позже Силуанов сообщил, что вырученные от продажи доли Сбербанка деньги станут дополнительным доходом госбюджета, которые можно использовать для выполнения поручений президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Он также отмечал, что благодаря доходам от сделки удастся сохранить бюджетное правило, которое позволяет профинансировать поручения Путина. Стоимость всего пакета Минфин оценивал в 2,5 трлн руб. В рамках первой части сделки ведомство планирует выкупить часть акций стоимостью 1,2 трлн руб. Остальные акции выкупят в 2020-м или 2021 году. Силуанов отмечал, что правительство готово оплатить первую часть сделки, как только будет принят соответствующий закон. В Госдуму законопроект о продаже акций Сбербанка внесли 17 февраля.

О финансировании социальных инициатив правительства за счет сделки

«Мы долго говорили, куда зачислять эти деньги: в доходы или обратно в ФНБ. Мы столкнулись с необходимостью изыскания серьезных ресурсов. Найти их при соблюдении бюджетного правила было бы непросто. Поэтому было решено, что доходы от этой сделки должны пойти не в ФНБ, а на финансирование дополнительных трат в связи с реализацией Послания. Потом мы надеемся, экономика сгенерит дополнительные ресурсы, и мы сможем дополнительные средства на реализацию посланий изыскать в рамках текущих поступлений в бюджет».

Банки

О высокой доле банков с государственным участием в финансовом секторе

«В теории, это не очень хорошо. В теории госсектор менее эффективен, чем частный. В жизни бывает по-разному, все зависит от менеджмента, который управляет тем или иным активом. Сбербанк – банк государственный, были разные периоды управления этим банком. До Германа Грефа (глава Сбербанка – РБК) считали банк неэффективным, отделения закрывались. Пришел новый менеджер и сделал банк конфеткой. Все зависит от управленца, команды, которая работает с тем или иным активом. Кадры решают все.

Конечно, хотелось бы, чтобы доля банков с госучастием была меньше. Для вкладчиков – это хорошо. Для развития банковской системы – не очень. Тут опять же вопрос работы с регуляторами. Я считаю, что здесь кардинальных изменений делать не нужно, нужно заниматься повышением эффективности работы этих банков и делать так, чтобы они работы в эффективной среде».

Как выполняется поручение президента о повышении максимальной суммы страхового возмещения вкладов с 1,4 до 5 млн руб. в тех банках, которые лишились лицензии

«99,7% всех вкладчиков имеют вклады до 1,4 млн руб. В Госдуме есть законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случаях, когда человек столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Наверное, это правильно. Повышение порога оправданно. Правительство поддержало этот законопроект. Повышать всем до 5 млн руб. – это небольшая часть вкладчиков. Нужно ли это делать? Пока склоняемся к тому, что нужно более адресно помогать людям, которые попали в сложную ситуацию».

О снижении ставок по ипотеке

«Справедливо критикуют правительство и банки, когда у нас инфляция 3%, а ставка по ипотеке – 9%. Мы подготовили целый перечень предложений, в первую очередь они касаются регуляторов. Правительству надо создавать пакетные решения по ипотеке. Если банк им следует, то можно было бы говорить о снижении рисков за соответствующие кредиты. Снижение ипотеки это и снижение банковских ставок, снижение риск-весов по ипотечным кредитам, для этого мы будем работать вместе с ЦБ, и вопрос льготных категорий, семьи с детьми в первую очередь. Уверен, что мы в этом году средний размер ставки по ипотеке снизим до 8%. Надеюсь на это».

В ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях обновила исторический минимум: по данным ЦБ, показатель опустился до 9,19% годовых, следует из данных ЦБ. Смягчение условий на ипотечном рынке простимулирует спрос на рефинансирование, предупредил регулятор и рекомендовал банкам учесть эту угрозу при оценке рисков и, например, ввести дополнительные комиссии. Ипотека остается очень дорогой для россиян: кредиты со ставкой в 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предпринимательство

Об отмене ЕНВД и возможных альтернативах

«ЕНВД был создан в то время, когда у нас не было возможности померять обороты предприятия. Сейчас мы переводим весь бизнес, который работает в розницу на использование контрольно-кассовой техники. У налоговых органов есть объективная информация о налогооблагаемой базе. Налоговая служба подготовила предложения о том, что делать малым предпринимателям, которые сегодня находятся на этом режиме: идти на патент, на упрощенку или становиться самозанятым. Нужно сделать это так, чтобы налогоплательщикам было комфортно, беззатратно. Мы видим, что ЕНВД мешает конкуренции в малом предпринимательстве, создает перекосы в уровнях налогообложения и исчерпал себя».

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) — был введен летом 1998 года. Налог рассчитывается исходя из предполагаемой выручки, которая зависит от площади помещения, количества сотрудников, единиц техники и других параметров. Право применять ЕНВД получили те, кто занимался розничной торговлей, оказывал бытовые услуги, перевозил грузы и пассажиров, а также некоторые другие предприниматели. С 2021 года единый налог на вмененный доход прекратит свое действие.

Как обеспечить более комфортные условия для малого бизнеса при переходе с ЕНВД

«Очень много предложений от предпринимателей поступало, которые говорили, что платят 6% с выручки, или 15% с разницы между доходами и расходами, а потом сразу общий налоговый режим, который ведет к издержкам. Мы отвечаем, оборот для МСП (малое и среднее предпринимательство) сегодня 150 млн. руб Мы даем увеличить эту величину на 50 млн. руб. и сделать переходное положение. Если сохраняется объем до 200 млн. руб. не нужно создавать дополнительные бухгалтерии, нанимать персонал и так далее».

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