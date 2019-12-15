Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx Технологии и медиа, 14:44 Плющенко обвинил Тутберидзе в переманивании «готовых» фигуристок Спорт, 14:35 Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России Экономика, 14:30 Как загубить хорошую бизнес-идею РБК и УРАЛСИБ, 14:21 Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии Спорт, 13:51 Правительство расширит программу приватизации в России Экономика, 13:48 Немецкий кардиолог назвал способы защиты от болезней сердца Общество, 13:44 Российский конькобежец Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира Спорт, 13:40 Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки Общество, 13:35 На Крымском мосту в Москве перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре Общество, 13:30 Предприимчивое поколение: на чем зарабатывают самозанятые и фрилансеры Партнерский материал, 13:22 Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев Общество, 13:16 Российский боец Петр Ян получил от UFC бонус за победу нокаутом Спорт, 13:04 ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил Общество, 12:47
Экономика ,  
0 
Правительство расширит программу приватизации в России

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министр финансов Антона Силуанова.

«Целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике», — пояснил он.

Представитель министра уточнил, что в случае с отдельными предприятиями, которые попадают под приватизацию, будет обсуждаться возможность направить вырученные деньги на расширение инвестпрограмм этих компаний.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: приватизация компаний, правительство
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter