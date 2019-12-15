Правительство расширит программу приватизации в России

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министр финансов Антона Силуанова.

«Целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике», — пояснил он.

Представитель министра уточнил, что в случае с отдельными предприятиями, которые попадают под приватизацию, будет обсуждаться возможность направить вырученные деньги на расширение инвестпрограмм этих компаний.

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