Экономика , 15 дек, 13:48
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Правительство расширит программу приватизации в России
В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министр финансов Антона Силуанова.
«Целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике», — пояснил он.
Представитель министра уточнил, что в случае с отдельными предприятиями, которые попадают под приватизацию, будет обсуждаться возможность направить вырученные деньги на расширение инвестпрограмм этих компаний.
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