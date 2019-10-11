Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза

Налоговые льготы нефтегазовым компаниям с 2011 года выросли более чем в четыре раза. Расширение господдержки отрасли отрицательно влияет на доходы бюджета и не дает отдачу в виде роста инвестиций, отмечает Минфин

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Налоговые льготы нефтегазовым компаниям выросли более чем в четыре раза с 2011 года. Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов на «нулевых чтениях» по проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в Общественной палате, передал корреспондент РБК.



В будущем году доходы федерального бюджета, согласно проекту, составят 20,4 трлн руб. (18,1% ВВП). В дальнейшем прогнозируется их снижение: до 17,7% ВВП в 2021 году и до 17,2% в 2022 году.



«Это связано, в первую очередь, со снижением нефтегазовых доходов, что обусловлено умеренным снижением цены на нефть, которая заложена в прогнозе, и автоматическим расширением объема налоговых льгот нефтегазовому сектору», — объяснил Цибанов.



Глава департамента Минфина отметил, что, «если налоговые льготы в нефтедобыче в 2011 году составляли порядка 375 млрд руб., то в текущем году этот объем может составить 1,6 трлн руб.».



Большинство этих льгот предоставляется автоматически, отметил Цибанов. «Это связано с выработанностью месторождений. Льготы стимулируют сохранение добычи на более-менее стабильном уровне», — объяснил он.

Потери федерального бюджета от льгот нефтяникам с 2013 года выросли более чем вдвое — с 0,5 до 1,2 трлн руб., отмечается в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». За пять лет доля льготируемой добычи нефти удвоилась — с 26,7% в 2013 году до 49,8% в 2018 году (56,6% в первом квартале 2019 года);

Суммарный объем добычи почти не менялся, колеблясь вокруг значения 490 млн т в год;

Хотя льготы удвоились, инвестиции с 2014 до 2018 года выросли лишь на 33% (примерно на 350 млрд руб.);

В то же время рост денежного потока (показатель EBITDA) в целом по отрасли составил более 2 трлн руб. (с 1,8 трлн руб. в 2014 году до 3,9 трлн руб. в 2018 году). Минфин прогнозирует следующие последствия роста льгот без увеличения объемов добычи: Доходы федерального бюджета от нефтяного сектора снизятся с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2036 году;

Объем базовых рентных нефтяных доходов снизится с 3,3% ВВП до 2,8% и 1,7% ВВП соответственно. «Таким образом для сохранения расходов федерального бюджета на стабильном уровне по отношению к ВВП потребуется увеличение нагрузки на другие сектора экономики на 1,6 п.п. ВВП (более 1,7 трлн руб. в условиях текущего года)», — констатирует Минфин.

К 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%, сообщил в сентябре директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, выпадающие в связи с льготами доходы бюджета вырастут до 2,3 трлн руб.



Льготы способствуют росту прибыли нефтяных компаний, но не увеличению инвестиций. По мнению представителя Минфина, нефтяники тратят деньги на выкуп акций, дивиденды, погашение кредитов, а не на новые проекты.

По оценкам Минэнерго, к 2035 году доля льготируемой добычи нефти составит 79%. Но Минэнерго не согласно с тезисом Минфина о выпадающих доходах бюджета. Как заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, льготы в 1 трлн руб. полностью себя окупили, принеся в бюджет 1,7 трлн руб.



В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций. По ее мнению, льготы — это «инвестиции государства, а не преференции для избранных», и они должны применяться, только когда они дадут реальную отдачу.