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Финансы ,  
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ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Смягчение условий на ипотечном рынке простимулирует спрос на рефинансирование, предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует банкам учесть эту угрозу при оценке рисков и, например, ввести дополнительные комиссии
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада, представленного для общественных консультаций. Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.

«С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях», — говорится в докладе. Тренд на снижение ставок по ипотеке уже сформировался, отмечает ЦБ.

В ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях обновила исторический минимум: показатель опустился до 9,19% годовых, следует из данных ЦБ. По прогнозу «Дом.РФ», ставки продолжат снижаться и в 2020 году приблизятся к 8,7%. Аналитики также зафиксировали снижение ставок на рефинансирование ипотечных ссуд, но пока доля таких кредитов остается невысокой — до 5,5% в 2019 году.

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Что ЦБ предлагает банкам

Регулятор рекомендует участникам рынка включать в цену ипотеки риск опциональности продукта — он, например, может быть связан с тем, что клиент решил рефинансировать кредит или погасить его досрочно. Плата за риск может выражаться в дополнительной комиссии или повышенных процентных ставках, допускает ЦБ.

«Размер комиссии или дополнительного увеличения/уменьшения процентной ставки рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы он компенсировал дополнительный процентный риск для банка», — говорится в докладе.

ЦБ советует банкам учитывать в своих моделях поведение ипотечных заемщиков при изменении ставок на рынке. В частности, оценивать эффект от рефинансирования ипотеки по более низкой ставке, а также различные шоки ставок, например, при падении ставок более чем на 3 п.п. протестировать возможность рефинансирования половины своего портфеля ипотечных кредитов. А при снижении ставок от 1 до 2 п.п. — 10% портфеля.

Игрокам также стоит оценивать, как различные сценарии на ипотечном рынке влияют на их чистые процентные доходы, указывает Банк России. Регулятор рекомендует банкам оценивать эффект на горизонте одного, двух и пяти лет.

Согласно документу, новую методику расчета процентного риска в первую очередь стоит опробовать банкам с активами более 500 млрд руб., а это все системно-значимые кредитные организации. РБК направил запросы участникам рынка.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ипотека, риски
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