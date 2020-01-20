ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Смягчение условий на ипотечном рынке простимулирует спрос на рефинансирование, предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует банкам учесть эту угрозу при оценке рисков и, например, ввести дополнительные комиссии

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ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада, представленного для общественных консультаций. Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.

«С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях», — говорится в докладе. Тренд на снижение ставок по ипотеке уже сформировался, отмечает ЦБ.

В ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях обновила исторический минимум: показатель опустился до 9,19% годовых, следует из данных ЦБ. По прогнозу «Дом.РФ», ставки продолжат снижаться и в 2020 году приблизятся к 8,7%. Аналитики также зафиксировали снижение ставок на рефинансирование ипотечных ссуд, но пока доля таких кредитов остается невысокой — до 5,5% в 2019 году.