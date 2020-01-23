Структура нового российского правительства. Инфографика

21 января был сформирован новый состав правительства. Как распределены обязанности между вице-премьерами и как выглядит структура нового кабинета министров — в инфографике РБК

Состав нового правительства, согласно закону, Владимиру Путину представил премьер-министр Михаил Мишустин. В новом правительстве 14 новичков, некоторые члены предыдущего кабинета сохранили свои посты.

При назначении нового правительства сферы ответственности вице-премьеров не раскрывались. Источник, знакомый с распределением полномочий в правительстве, а также два источника в крупной транспортной компании и компании — партнере РЖД рассказали РБК, что первый вице-премьер нового правительства Андрей Белоусов теперь будет курировать не только финансы и экономику, но и транспорт. Кроме того, изменились сферы ответственности и некоторых других вице-премьеров.