Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Деньги от сделки по Сбербанку частично вернутся в федеральный бюджет и помогут профинансировать задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Из всех средств от продажи пакета в бюджет поступит 1,25 трлн руб.

Антон Силуанов (в центре) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля объяснил, где оно возьмет деньги на исполнение поручений президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. В январе глава государства предложил расширить пособия для семей с детьми и программу материнского капитала и компенсировать часть расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.

«Источники [финансирования мер] — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 годах», — перечислил Силуанов.

Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания. «Мы направляем на сделку со Сбербанком средства ФНБ, которые превышают семипроцентный уровень (7% ВВП. — РБК). Это хорошая, доходная инвестиция», — добавил он.

Правительство выкупит принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция — по рыночной стоимости. На эти цели будут направлены ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП.