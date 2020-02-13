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Экономика ,  
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Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Деньги от сделки по Сбербанку частично вернутся в федеральный бюджет и помогут профинансировать задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Из всех средств от продажи пакета в бюджет поступит 1,25 трлн руб.
Антон Силуанов (в центре) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля объяснил, где оно возьмет деньги на исполнение поручений президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. В январе глава государства предложил расширить пособия для семей с детьми и программу материнского капитала и компенсировать часть расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.

«Источники [финансирования мер] — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 годах», — перечислил Силуанов.

Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания. «Мы направляем на сделку со Сбербанком средства ФНБ, которые превышают семипроцентный уровень (7% ВВП. — РБК). Это хорошая, доходная инвестиция», — добавил он.

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Правительство выкупит принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция — по рыночной стоимости. На эти цели будут направлены ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП.

Трансформация инвестиций правительства в акции Сбербанка в бюджетные расходы станет возможна благодаря норме о перечислении 75% годовой чистой прибыли ЦБ в федеральный бюджет. Регулятор зафиксирует доход от продажи акций Сбербанка в размере 2,45 трлн руб. Из них 1,25 трлн руб. поступит в федеральный бюджет, в том числе до 350 млрд руб. — в 2020 году, до 300 млрд — в 2021-м, до 400 млрд — в 2022 году и оставшаяся сумма, около 200 млрд руб., — в 2023-м.

«Доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, и таким образом, мы не изменим те бюджетные принципы, бюджетные правила для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании», — сказал Силуанов.

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Поступления от ЦБ будут засчитаны в ненефтегазовые доходы федерального бюджета. В целом, по словам Силуанова, бюджетные доходы возрастут в 2020 году на 21 млрд руб., в 2021-м — на 645 млрд, в 2022 году — на 755 млрд руб. Глава Минфина отметил, что профицит бюджета останется неизменным по сравнению с учтенным в действующем законе о бюджете.

Объявленные Путиным меры финансовой поддержки российским семьям потребуют дополнительно более 2 трлн руб. в течение 2020–2022 годов, в том числе более 1,8 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, Минфин, ЦБ, Сбербанк
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