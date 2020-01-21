Путин передал Росимущество Минфину

Росимущество ранее находилось в ведении Минэкономразвития

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росимущество выходит из числа подведомственных Минэкономразвитию структур. Руководство Росимуществом будет осуществлять Минфин.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом было образовано в 2004 году. Его глава с 2018 года — Вадим Яковенко, бывший директор департамента контрольного управления администрации президента и экс-глава главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Росимущество отвечает за управление собственностью, находящейся в федеральной собственности.

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