Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти
Послание Владимира Путина Федеральному собранию дает старт переходному периоду в российской политике. Россия перестает быть суперпрезидентской республикой и становится просто президентской. Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом. Но вопрос о будущем месте Путина в политической системе остается открытым.
Отставка правительства, последовавшая вслед за посланием, означает, что Дмитрий Медведев выведен в резерв — его новая должность зампреда Совета безопасности вряд ли будет иметь самостоятельное значение. В последнее время в публичном пространстве обсуждался вопрос о возможном новом преемничестве Медведева, а именно о его возвращении на пост президента на один срок. Но такой вариант выглядит не слишком вероятным: он противоречит запросу на обновление системы, да и избиратели вряд ли забудут, что именно правительство Медведева повысило пенсионный возраст. В то же время отставка позволит сформировать новый кабинет по старым правилам — без утверждения министров депутатами. Новые правила напишут для нового президента.
Зато следующее правительство, как следует из послания, будет проводить весьма популярную политику — стимулировать рост (во власти рассчитывают, что наконец должны заработать национальные проекты), выплачивать бедным семьям пособия на детей и обеспечивать младших школьников бесплатным питанием. Неслучайно экономный Алексей Кудрин назвал послание самым дорогим на его памяти, оценив предложенные меры в 400–500 млрд руб. Распорядителем этих средств будет премьер, он же в случае успеха может стать и кандидатом в преемники.
Особенности транзита
Неофициальный сигнал о транзите был дан на декабрьской пресс-конференции Путина, когда возник вопрос о двух президентских сроках подряд и возможном расширении полномочий парламента. Теперь Путин выдвинул конкретные инициативы и одновременно упомянул, что политическая система должна обеспечивать сменяемость тех, кто находится у власти.