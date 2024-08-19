Эксперты оценили шансы на прекращение «слепого следования» санкциям США

Вице-премьер Казахстана заявил, что его страна не будет «слепо следовать» санкциям против России, хотя продолжит их соблюдать. РБК спросил экспертов, при каких условиях возможен отказ от соблюдения санкций дружественными странами

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Отказ от исполнения американских санкций третьими странами может произойти «эволюционным» путем при условии развития альтернативных финансовых и экономических систем, однако в обозримой перспективе ожидать этого не стоит: США все еще обладают почти «монопольным правом» обеспечения финансовых транзакций. В то же время в мире постепенно складываются экономические блоки, ориентированные на взаимодействие с подсанкционными игроками, а в ряде стран уже формируется законодательная база для противодействия санкциям. Такого мнения придерживаются опрошенные РБК эксперты, прокомментировавшие высказывание казахстанского вице-премьера.

Заместитель председателя правительства Казахстана Серик Жумангарин заявил в интервью Bloomberg, что Казахстан не намерен «слепо следовать» антироссийским санкциям, особенно если они затрагивают интересы казахстанских компаний. В частности, он сказал, что страна не присоединилась к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Вице-премьер, однако, подчеркнул, что Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. В начале июня Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их, «потому что это выгодно с экономической точки зрения».

Год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна не является «анти-Россией» и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой. Он назвал санкционное противостояние «абсолютно контрпродуктивным» с точки зрения оздоровления международных отношений, но подчеркнул, что Казахстан «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении Москвы.

Трудный выбор «перевалочных пунктов»

Международное право подразумевает, что государства не обязаны выполнять законодательство других государств, а санкции США закреплены в их национальном праве, напоминает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Просто США пользуются своим положением лидера финансовой системы, своим большим рынком для того, чтобы принуждать другие страны к исполнению своих санкционных режимов. И не столько сами страны, сколько их бизнес следует американским санкциям», — говорит он.

С правовой точки зрения физические и юридические лица Казахстана и других дружественных стран не обязаны соблюдать санкции, поскольку они не заявляли о присоединении к режиму санкций США в отношении России, соглашается адвокат, старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. «Устное заявление или молчаливое согласие следовать санкционному регулированию — это всегда собственный выбор конкретной страны, бизнеса, компании. На чаше весов оказывается многое: чаще всего увеличение прибыли и сохранение российского рынка, что может сопровождаться риском санкций, с одной стороны, и экономические убытки из-за следования санкциям, но низкий риск их введения, с другой стороны», — говорит она.

Казахстан находится в очень сложной ситуации, маневрируя между Россией и Западом, рассуждает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. «С одной стороны, они глубоко интегрированы с американцами через инвестпроекты по нефти, урану, сельскому хозяйству, у них очень глубокая степень взаимодействия с США. С другой стороны, Казахстан — член ЕАЭС, дружественное государство, сосед России с большой общей культурой. И ему, конечно, от этой драки, которая сейчас происходит, очень тяжело», — отмечает он. Дунаев сравнивает Казахстан с человеком, у которого со скандалом разводятся друзья: он хочет продолжить дружить с обоими, а от него ждут, что он выберет чью-то сторону.

По словам Удодовой, США регулярно предпринимают действия, чтобы нейтральные страны делали выбор в пользу следования санкциям. Она напоминает, что в июне 2022 года Казахстан, как и большинство дружественных России стран, были объявлены «перевалочными пунктами» для обхода санкций и экспортных ограничений. «Компании из таких стран регулярно включаются в санкционные списки, власти США периодически наносят официальные визиты в такие юрисдикции с санкционной повесткой», — отмечает юрист. В списке таких «перевалочных пунктов» также Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Турция, Китай, Индия и ряд других стран.

В настоящее время ничто не может сподвигнуть страны, в том числе Казахстан, к тому, чтобы начать игнорировать западные санкции, уверен Дунаев. По его словам, это невозможно «ни при каких условиях». В целом, по словам вице-президента «Опоры России», Казахстан старается соблюдать «высокую степень гигиены в отношении российских товаров и денег, которые движутся»; страна не стала транзитным денежным центром, хотя во многом помогает российскому бизнесу «где может, по логистике». «Казахстан ищет оптимальную формулу работы в таких условиях, когда, с одной стороны, он является крупным торговым партнером России, а с другой стороны, просчитывает риски, связанные с работой с подсанкционными лицами и старается этими рисками управлять», — подтверждает Тимофеев.

По мнению Удодовой, прогнозировать отказ дружественных стран от соблюдения санкций пока нельзя. «Мы не ожидаем в ближайшей перспективе серьезного изменения поведения ни одной из сторон. Власти США продолжат убеждать в необходимости следования санкциям дружественные России страны. Последние, в свою очередь, продолжат непростое маневрирование между санкционными рисками и сохранением бизнеса», — говорит она.

В 2023 году экспорт товаров из Казахстана в Россию увеличился на 11,5%, до $9,79 млрд (по сравнению с $8,78 млрд в 2022 году). По сравнению с 2021 годом казахстанский экспорт в Россию вырос почти на 40%, следует из данных, которые власти Казахстана передали во внешнеторговую базу ООН. Импорт Казахстана из России снизился в 2023 году на 6,6%, до $16,19 млрд (с $17,34 млрд годом ранее).

Альтернативные финансовые системы

Опасения вторичных санкций еще долго будут определять для большинства стран мировой экономики их экономические взаимоотношения с Россией, поскольку США имеют существенное влияние на мировую финансовую систему и мировые рынки, считает замдиректора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина. По ее словам, для многих стран поддержание хороших дружественных отношений с США до сих пор является приоритетом.

Решающую роль в снижении рисков вторичных санкций играет возможность создать и распространить в мире альтернативные финансовые и экономические системы, допускает Федюнина. «Это может существенно снизить зависимость стран от американской экономики. Мировой опыт показывает, что вторичных санкций реже опасаются крупные экономики (прежде всего Китай), а также офшорные территории», — говорит эксперт. Так, в случае американских финансовых санкций против Ирана соседние с Ираном страны сократили сотрудничество с ним в финансовой сфере, в частности предоставление займов, однако страны из числа офшорных независимых территорий «напротив, кратно расширили взаимодействие с Ираном в финансовой сфере, не опасаясь вторичных санкций».

Крупнейшие российские банки в рамках санкций оказались отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (базируется в Бельгии), а в июне этого года Евросоюз запретил организациям из стран ЕС использовать российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). На фоне отключения от SWIFT в России неоднократно поднималась тема развития альтернативных систем финансовых расчетов, например, между странами глобального Юга или БРИКС. В частности, сообщалось о проработке запуска платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

Для отказа от исполнения санкций в США должна произойти перестройка глобальной финансовой системы в направлении мультиполярности и многоуровневости, солидарна директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова. Она не считает возможным создание единственной альтернативы SWIFT, однако «наличие такой многоуровневости и мультиполяризации финансовой системы, безусловно, будет вести к снижению зависимости от американского доллара и американской экономики, и, как следствие, к отказу от необходимости соблюдать американские санкции».

Наступит момент, когда США могут утратить лидерство в финансовой системе и имеющиеся экономические рычаги, в результате чего они «не смогут в той же степени навязывать другим странам свою волю, как сейчас», полагает Тимофеев. По его мнению, ключ лежит не в создании альтернативы SWIFT, а в альтернативных валютах, которые смогут создать конкуренцию доллару, платежных механизмах и «критической массе банков, которые будут готовы использовать эти механизмы вне зависимости от угрозы санкций со стороны США».

Роль доллара в международной торговле существенно ослабевать не будет, возражает международный эксперт в области санкций Джордж Волошин. Даже там, где расчеты проводятся в национальных валютах, доллар часто в той или иной степени используется как референс, а многие финансовые потоки все равно рано или поздно касаются американской юрисдикции, объясняет он. Что касается Казахстана, до настоящего времени Запад применял лишь точечные санкции в отношении небольшого числа малых по размеру казахстанских компаний, не связанных с государством, указывает Волошин.

Согласно последним оценкам Всемирного банка по паритетам покупательной способности (ППС), крупнейшей экономикой в мире уже является Китай — $28,8 трлн в 2021 году, или 18,9% глобального ВВП. На втором месте — США ($23,6 трлн, 15,5% мирового ВВП), на третьем — Индия ($11 трлн, или 7,2%). Россия заняла четвертую позицию с долей 3,8% от мирового ВВП.

Эволюция отношения к санкциям

Полный отказ от исполнения американских санкций не может произойти одномоментно, «это будет происходить эволюционно, потому что США — это крупнейшая экономика, которая обладает фактически монопольным правом обеспечения финансовых транзакций», говорит Арапова. По ее словам, уже не первый год можно наблюдать процесс формирования «двухконтурной торговой системы», когда часть компаний, которые в большей степени вовлечены в цепочки добавленной стоимости с участием США и в большей степени зависят от американских технологий и американского капитала, вынужденно пытаются обезопасить себя от рисков и первичных, и вторичных санкций.

Ряд государств «уже порядком раздражены попытками политического давления на них в части следования санкциям», утверждает эксперт. Наиболее высокий градус напряженности и недовольства наблюдается в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), указывает она. В наибольшей степени отказ от соблюдения санкций может быть выгоден традиционным партнерам России — странам ЕАЭС, Ближнего Востока, Индии, Китаю. Кроме того, это также выгодно и государствам Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, так как «характер сотрудничества становится все более сложным и диверсифицированным, и даже незначительные прямые издержки односторонних санкций могут сопровождаться существенными косвенными», отмечает Арапова.

Она указывает также на формирование «самостоятельных экономических кластеров», заточенных под взаимодействие с подсанкционными игроками: не только Россией, но и КНДР, Венесуэлой, Ираном. «Этот процесс будет только расширяться, укрупняться и укрепляться, в него будут входить все большее число компаний. Все более активно будет развиваться система расчетов в национальных валютах, и постепенно это будет приводить и к снижению доли доллара в международных расчетах и к снижению доли транзакций с участием американских компаний, соответственно, уровень санкционного комплаенса по отношению к американским санкциям будет снижаться», — рассчитывает Арапова.

К санкциям нужно относиться «реалистично», структурные изменения в мировой экономике и глобальных финансах, скорее всего, уменьшат экономическую эффективность американских санкций в будущем, пишет бывший директор по международной экономике в Белом доме США Питер Харрел (.pdf). Геополитика и рынок приводят к формированию альтернативных платежных и финансовых каналов, над которыми США могут осуществлять все меньше контроля, указывает он. По его словам, Россия, Китай и их союзники вряд ли смогут заменить доллар в мировой системе, но на самом деле их цель более ограниченная: построить достаточно финансовой инфраструктуры за пределами досягаемости США, при помощи которой противники Америки и нейтральные страны смогут беспрепятственно торговать между собой. «Большой урок последних двух лет — в том, что такие усилия могут быть успешными», — заключает Харрел.

Такие факторы, как дальнейший рост экономического веса Китая, развитие альтернативных финансовых систем и т.д., будут играть роль в более отдаленной перспективе, считает Волошин. Пока же все продолжают оглядываться на США, включая тот же Китай, а также Турцию, ОАЭ и т.д., отмечает он. «Несмотря на то, что в рамках президентского указа 14114 [определяет полномочия по введению вторичных санкций против иностранных банков] американский Минфин за более чем восемь месяцев не ввел санкции в отношении хотя бы одного иностранного финансового института, сохраняющийся страх делает свое дело», — резюмирует эксперт.

Официальная позиция России в том, что Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными, прогнозируя, что они сохранятся на долгие годы.