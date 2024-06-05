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Война санкций ,  
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Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России

Сюжет
Война санкций
По словам вице-премьера Казахстана, Астана не выдержит потенциального санкционного давления, поэтому страна находится в диалоге с США и ЕС. Москва осуждает антироссийские санкции и считает их незаконными
Серик Жумангарин
Серик Жумангарин (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их, «потому что это выгодно с экономической точки зрения», заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает Zakon.kz.

«Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом», — сказал он. Вице-премьер напомнил, что возглавляет такую работу на посту вице-премьера и что в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, занимающаяся вопросами санкционной политики.

В числе прочих плюсов политики соблюдения санкций Жумангарин назвал то, что у Астаны всегда есть шанс получить предупреждение, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.

В то же время вице-премьер отметил, что из-за введенных США и ЕС санкций в отношении России в Казахстане уже оказались разорваны многие логистические и торговые цепочки.

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Фото:Florian Gaertner / Global Look Press

В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане сказал, что Брюссель уважает позицию стран, в том числе Казахстана, которые сами не вводят санкции против России, но следят за их соблюдением. «Казахстан заинтересован в установлении торговых отношений со странами — членами ЕС и в привлечении инвестиций. Поэтому ни государству, ни компаниям, работающим в этой стране, не выгодно, чтобы Казахстан стал местом обхода санкций. Это общий вызов для всех нас, и мы высоко ценим готовность Казахстана вместе решать эту проблему», — сказал он. Казахстанские власти приняли ряд мер, в результате которых реэкспорт определенных товаров и изделий в Россию по сравнению с апрелем 2023 года значительно снизился, отметил О'Салливан.

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Астана,&nbsp;Казахстан

В апреле вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев говорил, что денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками. По его информации, платежи «подвисают» на недели, а некоторые местные банки отказываются работать с Россией, включая крупнейший банк республики — Halyk Bank (Народный банк).

В конце декабря президент США Джо Байден разрешил Минфину страны вводить санкции в отношении зарубежных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. В феврале под блокирующие санкции американского Минфина попала Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»).

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Кремль предупреждал, что они сохранятся на долгие годы, но Россия находит пути их обхода.

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