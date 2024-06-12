Как будет торговаться доллар и что будет с рублем после новых санкций США

Компании и граждане продолжат обменивать доллары за пределами биржи после новых санкций. Но разрыв между курсами покупки и продажи может вырасти, это затруднит спекулятивные операции, говорят эксперты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Московской биржи, а также входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД; с июня 2022 года был под санкциями ЕС) и Национального клирингового центра, который выступает контрагентом во всех валютных сделках на торговой площадке. После введения ограничений Мосбиржа объявила, что с 13 июня останавливает торги долларами и евро.

О том, что биржевые торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро останавливаются, сообщил и Банк России. Это не отразится на операциях компаний и граждан, следует из сообщения регулятора. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — подчеркнули в ЦБ. При этом через брокерские приложения банков купить валюту на Мосбирже не получится, предупредили в пресс-службе «Сбера».

Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, добавил ЦБ. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1%, указывал регулятор в обзоре рисков финансовых рынков.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — говорится в сообщении ЦБ. Эти механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустил в октябре 2022 года. В этом же документе говорится, что если банковская отчетность и данные цифровых платформ тоже будут недоступны, то официальные курсы доллара США, евро и юаня к рублю будут устанавливаться равными значению предыдущего дня.

По данным на конец торгового дня 11 июня доллар на Мосбирже стоил 89,10 руб., а евро — 95,62 руб. 12 июня торги не проводятся, поэтому сиюминутную реакцию рынка на такие ограничения отследить сложно. Некоторые банки существенно подняли курс в обменниках — до 100, 120 или даже 200 руб., — однако в приложениях крупнейших кредитных организаций обменять доллар по состоянию на 20:00 мск по-прежнему можно дешевле, за 90–95 руб., обратил внимание корреспондент РБК.

К каким последствиям приведет остановка биржевых торгов долларом и евро

Когда растет неопределенность, могут увеличиваться спреды по обмену валюты, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. На это же обращает внимание и главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Но это делает спекулятивную активность менее эффективной, отмечает Донец. «Как ни странно это звучит, это может быть даже позитивно для рубля, поскольку дестимулирует производить спекулятивные действия. Поэтому ничего такого, что нам однозначно говорит в пользу ослабления рубля, нет», — считает эксперт.

«Опыт предыдущих волн санкций говорит о том, что участники обычно старались минимизировать валютные позиции против НКЦ в ожидании санкций и продавали больше валюты, чем обычно, поддерживая рубль как «безопасный резервный актив», а объявление санкций приводило к ослаблению курса на фоне нормализации спроса на валюту. Скорее всего, следует ожидать сходной реакции рынка и на этот раз», — рассуждает экономист Bloomberg Александр Исаков.

Эксперт полагает, что вряд ли следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10% в результате санкций на НКЦ. «Поскольку в этом случае Банк России и Минфин будут стремиться сгладить шок за счет повышения ставок и повышения предложения валюты», — отмечает Исаков.

«С сильным ослаблением рубля санкции никак не связаны. Рубль держится достаточно крепко на своих позициях по другим причинам — валюта в страну поступала не через биржу, а через экспортно-импортный канал. Как поступала через него, так и будет поступать. Валютная выручка и ее репатриация продлены. Ключевая ставка достаточно высокая. В силу всех этих причин ждать ослабления рубля не стоит», — рассуждает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Для тех инвесторов, кто использовал альтернативные инструменты с привязкой к валютному курсу — например, замещающие или юаневые бонды, — в целом ситуация не изменится, эти инструменты никуда не денутся, объясняет Донец. «Для инвестора, который использовал срочные инструменты, многое поменяется, и вполне очевидно, что ему надо будет переходить с биржевого на внебиржевой рынок. Абсолютно точно, что он будет и продолжит это обслуживать. Другое дело, что там могут увеличиваться материальные и временные издержки обслуживания этих позиций», — говорит она.

При этом бирже надо будет провести взаиморасчеты «зависших» сделок, очевидно, пересчитав все в рубли, обращает внимание Кузьмин. Также завершить все операции с Мосбиржей и ее структурами предстоит западным контрагентам, напоминает Исаков. OFAC дает возможность сделать это до 13 августа, говорит эксперт. То есть в каком-то виде расчеты по валютам на бирже все же будут проводиться. Но после 13 августа действительно биржевые торги валютой и поставочными инструментами будут затруднены, заключает Исаков.

Повлияют ли санкции на НКЦ на торги другими валютами

«Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме», — подчеркнули в ЦБ.

Мосбиржа также отметила, что по всем остальным инструментам валютного рынка, за исключением пар с долларами и евро, торги будут проводиться в штатном режиме. На фондовом и денежном рынке тоже продолжатся торги всеми инструментами, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро, указано в сообщении площадки. В обычном режиме будут проводиться и торги на срочном рынке, уточнили на Мосбирже.

Но риски того, что контрагенты из дружественных стран (хотя лучше их называть нейтральными) не захотят работать с Мосбиржей, снимать нельзя, говорит Донец. «Для них риски вторичных санкций — это открытый вопрос. Дальше встает вопрос, как долго они будут думать над рисками такой операции и в какую сторону решат. Но мы видим, что многие санкционные банки под SDN спокойно совершают операции в юанях с китайскими контрагентами. Поэтому я бы не стала преувеличивать — сама структура санкций не подразумевает, что вы не можете рассчитываться в юанях», — отметила она.

Все будет зависеть от того, какую позицию займет страна — эмитент валюты, которая есть в валютной паре на Мосбирже, по отношению к России, отмечает Абелев. «Как себя поведет китайская сторона — это сейчас ключевое. Пока на этот вопрос ответить сложно», — резюмирует эксперт.