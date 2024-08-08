Внебиржевые операции с евро и юанем в Казахстане выросли в десятки раз

В Казахстане резко выросли внебиржевые торги валютой. Основная часть операций приходится на банки-нерезиденты

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Общий объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана в июле вырос в 98 раз и составил €1,7 млрд против €17,5 млн в июне, следует из статистики Национального банка Казахстана. Первым на нее обратило внимание Frank Media.

Значительно увеличились и продажи евро на внебирже. Так, в июне объем продаж европейской валюты составлял €16,3 млн, а в июле — почти достиг €1,7 млрд. 99% операций (совокупно по покупке и продаже) пришлось на банки-нерезиденты.

Стремительный рост, пусть и не в таких масштабах, произошел и в операциях с китайской валютой. В июне общий объем покупок этой валюты составил 131,5 млн юаней, а в июле — 3,9 млрд юаней. Такая же динамика наблюдалась и в продажах юаней: 119,6 млн в июне против 3,88 млрд юаней в июле. Почти все эти операции (чуть менее 100%) также провели банки-нерезиденты.

Объем операций в долларах, напротив, несколько сократился. Покупки на внебирже в июне составляли $10 млрд, продажи — $9,5 млрд, в июле показатели снизились до $9,96 млрд и $9 млрд соответственно.

Резкий рост таких операций произошел на следующий месяц после остановки торгов долларом и евро в России, вызванной санкциями против Московской биржи и ее дочерних структур. США ввели эти ограничения 12 июня. Торги перешли на внебиржевой рынок. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о вероятности приостановки и торгов юаня, подчеркивала, что ЦБ учитывает все риски. При этом она не увидела появления множественных курсов в стране.

«Вспоминают страны... либо наш собственный опыт, когда было множество курсов: был официальный курс, был рыночный курс, было недоверие к официальному курсу. Такой множественности нет. У нас нет того, что курс каким-то образом устанавливается, ограничивается административно, допустим, только для импортеров или для экспортеров», — подчеркивала она.