Си Цзиньпин высказался против гегемонизма и в пользу многополярности

Си Цзиньпин (Фото: Pedro Pardo / Reuters)

Китай выступает против гегемонизма и готов продвигать равноправную многополярность мира. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в авторской статье китайского лидера «Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам», текст которой опубликовало агентство Казинформ.

Мировому сообществу необходимо «решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве». Он также призвал «претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию».

Си Цзиньпин добавил, что Китай выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана.

Он подчеркнул высокий уровень политического взаимодоверия Китая и Казахстана и призвал Астану внести «больший китайско-казахстанский вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире».

Председатель Китая со 2 по 6 июля 2024 года посетит Таджикистан и Казахстан с государственным визитом. Он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В мае 2024 года во время визита в Венгрию Си Цзиньпин назвал Европу «важным полюсом многополярного мира», однако китайский лидер также заявил в марте 2023 года, что Китай и Россия показали образцовый пример отношений между великими державами.