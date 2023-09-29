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Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией»

Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»
Токаев заявил о давних традициях сотрудничества с Россией в разных сферах. Термин «анти-Россия» использовал президент Владимир Путин, описывая таким образом Украину, которую, по его мнению, использует Запад в борьбе с Россией
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Казахстан не является «анти-Россией» и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой, заявил в интервью «Казинформ» президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — сказал Токаев, когда ему задали вопрос об отходе Казахстана от сотрудничества с Россией и «заигрывании» с Западом.

Казахстанский лидер также назвал санкционное противостояние «абсолютно контрпродуктивным» с точки зрения оздоровления международных отношений. При этом он подчеркнул, что Казахстан не располагает товарами, которые попадают под санкции, и не участвует в параллельном импорте в Россию.

Президент также призвал найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. «Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества», — сказал он.

Токаев накануне прибыл с визитом в Германию. На пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем он сказал, что Казахстан «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении Москвы. Аналогичные заявления власти республики делали и раньше. Так, в прошлом году помощник Токаева Тимур Сулейменов говорил, что Астана не будет инструментом для обхода ограничительных мер США и Евросоюза. «Хотя мы и входим в экономический союз с Россией и Белоруссией, мы также являемся частью международного сообщества», — отмечал он.

Российский президент Владимир Путин несколько раз употреблял термин «анти-Россия» в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована летом 2021 года. В частности, в ней говорилось, что Запад, по мнению автора, сначала подталкивал Украину к сворачиванию экономических отношений с Россией, а позднее решил превратить ее в «барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России».

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«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — отмечал президент.

Путин использовал термин «анти-Россия» в отношении Украины и позднее, уже после начала военной операции. «Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, не является, но безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну Украину в анти-Россию», — заявлял он в апреле прошлого года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Касым-Жомарт Токаев Казахстан санкции Россия
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