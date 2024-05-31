Минэк объяснил, как Россия стала четвертой экономикой мира в 2021 году

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Российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала четвертой в мире в 2021 году, свидетельствуют обновленные данные Всемирного банка. ВВП России по паритету покупательной способности в 2021 году достиг $5,7 трлн.

По этому показателю Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП, обогнав все страны Европы, в том числе Германию ($5,2 трлн, ее доля составляет 3,4% от мирового ВВП) и Францию ($3,6 трлн, 2,4%), а также Японию ($5,6 трлн, 3,7%). Впереди России оказались только Китай ($28,8 трлн и 18,9%), США ($23,6 трлн, 15,5%) и Индия ($11 трлн, 7,2%).

Общий размер мировой экономики по ППС в 2021 году составил $152 трлн. На долю стран со средним уровнем дохода пришлось более половины от общего числа.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, Россия вошла в четверку лидеров по ППС благодаря поддержке бизнеса, регионов и жителей страны «как в пандемию, так и на фоне внешних вызовов».

«Свою работу сфокусировали на МСП (малое и среднее предпринимательство. — РБК) и наиболее пострадавших отраслях. В итоге в прошлом году экономика не только преодолела спад, но и вышла на уверенный рост — 3,6%», — отметили в ведомстве.

ППС позволяет сопоставлять ВВП разных стран с исключением фактора рыночных курсов валют. При таком подходе ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу, который отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если для покупки в США условной корзины товаров нужно $100, а для покупки той же корзины товаров в России нужно иметь 3300 руб., то паритетный курс составляет 33 руб. за доллар. Эксперты Всемирного банка указывали, что существует по меньшей мере пять авторитетных различных наборов оценок ППС.

Глава министерства Максим Решетников уточнил, что, несмотря на «беспрецедентные санкции против России», в 2022 году спад российской экономики составил всего 1,2% год к году, а в 2023 году экономика выросла в годовом исчислении на 3,6%. «То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021–2023 годов экономика России выросла на 8,4%», — уточнил Решетников.

Ранее (по итогам 2022 года) Всемирный банк ставил Россию на пятое место в мире (.pdf). По его оценке, тогда доля России составляла 3,25% мирового ВВП, уступая долям Китая, США, Индии и Японии.

Согласно «майскому указу» о национальных целях развития, одна из глобальных экономических целей на новый срок президента Владимира Путина сформулирована так: выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по ППС.