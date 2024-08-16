В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Западные санкции против России мешают торговать казахстанским компаниям, из-за чего те терпят убытки, а их ниши в России занимают конкуренты, сообщил министр торговли Казахстана. Он отказался «слепо следовать» ограничениям

Серик Жумангарин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Он пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — заявил Жумангарин.

Вместе с тем он добавил, что страна все равно продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. По словам министра, ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия. Других подробностей он не привел.

Bloomberg пишет, что ранее в Казахстане публично не оспаривали западные ограничения, а сама страна, хоть и не присоединилась к антироссийским санкциям, но старалась соблюдать все торговые ограничения. Жумангарин пояснил, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки, отметил он.

В пример министр привел горнодобывающую Eurasian Resources Group, которая на 40% принадлежит Казахстану: после запрета на поставки в Россию некоторых видов руды компания начала терпеть огромные убытки. В то же время ее бывший крупнейший клиент из России переключился на внутренних поставщиков, которые, в свою очередь, увеличили прибыль. «При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. Вместо этого теперь она достается тем, против кого вы ввели санкции», — указал Жумангарин.

Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала военной операции на Украине. Помимо экспортных ограничений и санкций против крупнейших банков и компаний, на Западе заморозили активы Банка России на $300 млрд. Москва считает введенные западными странами санкции незаконными и отмечает, что они не повлияют на ход военной операции на Украине.

Казахстан не присоединялся к ограничениям, однако президент республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России. Так, с апреля прошлого года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Как сообщала Financial Times, мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта.