В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России
Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Он пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — заявил Жумангарин.
Вместе с тем он добавил, что страна все равно продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. По словам министра, ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия. Других подробностей он не привел.
Bloomberg пишет, что ранее в Казахстане публично не оспаривали западные ограничения, а сама страна, хоть и не присоединилась к антироссийским санкциям, но старалась соблюдать все торговые ограничения. Жумангарин пояснил, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки, отметил он.
В пример министр привел горнодобывающую Eurasian Resources Group, которая на 40% принадлежит Казахстану: после запрета на поставки в Россию некоторых видов руды компания начала терпеть огромные убытки. В то же время ее бывший крупнейший клиент из России переключился на внутренних поставщиков, которые, в свою очередь, увеличили прибыль. «При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане. Вместо этого теперь она достается тем, против кого вы ввели санкции», — указал Жумангарин.
Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала военной операции на Украине. Помимо экспортных ограничений и санкций против крупнейших банков и компаний, на Западе заморозили активы Банка России на $300 млрд. Москва считает введенные западными странами санкции незаконными и отмечает, что они не повлияют на ход военной операции на Украине.
Казахстан не присоединялся к ограничениям, однако президент республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России. Так, с апреля прошлого года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Как сообщала Financial Times, мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта.
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