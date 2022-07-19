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Глава бюро ФАО в Москве сообщил об активном вывозе зерна из Украины сушей

В Продовольственной программе ООН надеются на скорое возобновление вывоза украинского зерна морем. Покупатели ожидают отгрузки 5 млн тонн продукции. При этом, отмечают в организации, сухопутными путями зерно вывозится
Фото: AP
Фото: AP

Проблема с украинским зерновым экспортом по морю близка к разрешению, кроме того зерно из Украины активно вывозится по суше. Об этом в интервью РБК рассказал директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков.

«Сейчас действительно стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. Там сейчас остается порядка 5 млн тонн. <...> То зерно уже, по сути, куплено, его ожидает потребитель», — сказал Кобяков, отметив, что в условиях отсутствия морского экспорта украинское зерно «сейчас достаточно активно вывозится по сухопутным каналам».

Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем
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Фото:Вадим Гирда / AP

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом при участии ООН по разблокировке портов и восстановлению экспорта продвигаются, «проблема находится в финальной стадии решения». «Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — заявил Кобяков.

По оценке Кобякова, в мире в целом ожидается урожай на уровне прошлого года. С учетом мощности хранилищ и резервов, накопленных в целом ряде стран, этого объема хватит для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров, отметил он. «Конечно, выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — отметил он.

Что такое ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) — специализированное учреждение ООН, учрежденное в 1945 году и координирующая международные усилия по борьбе с голодом. Цель — обеспечить продовольственную безопасность для всего населения Земли и гарантировать ему регулярный доступ к высококачественной пище. В ФАО 195 членов (194 страны и Европейский союз), она работает в более чем 130 странах мира.

В настоящее время Украина и Россия при участии ООН и Турции продолжают переговоры по восстановлению зернового экспорта через заблокированные с конца февраля украинские порты. Киев и Запад обвиняют в блокировке Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.

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По оценкам ООН, в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна. Президент США Джо Байден говорил, что в хранилищах на Украине заблокированы 20 млн т. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния. Россия в ответ неоднократно заявляла, что ответственность за продовольственный кризис лежит на западных странах, которые ввели против Москвы санкции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говорил, что для решения продовольственного кризиса необходимо допустить на мировые рынки продукты питания и удобрения российского производства, а также организовать вывоз зерна из украинских портов.

Эрдоган обсудит с турецким правительством решение «зернового вопроса»
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

13 июля стороны провели переговоры в Стамбуле на уровне военных, согласовав вопросы безопасности. Российское Минобороны заявило, что Москва представила на этой встрече свои предложения по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины, не уточнив, в чем они заключались. По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, сторонам также удалось договориться о создании координационного центра, который будет находиться в Стамбуле. Переговорщики согласовали также установление совместного контроля на выходах из портов и в пунктах прибытия. Акар заявил, что стороны продолжат переговоры на неделе с 18 по 22 июля.

Как позднее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 17 июля делегации «в значительной степени сняли вопросы», касающиеся логистики и сохранности грузов. Теперь стороны должны «положить договоренности на бумагу, сказал украинский министр, отметив, что Украина откажется от разблокировки портов, если увидит хоть малейшую угрозу для себя.

18 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране. Встреча пройдет 19 июля.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина зерно ООН ФАО поставки урожай
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