Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана

О расширении санкционного режима президент США заявил на фоне обвинений в адрес Ирана по поводу причастности к атакам на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии. Тегеран отрицал свою причастность к нападению

Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

«Я только что поручил министру финансов существенно усилить санкции против Ирана», — написал он.

После атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии США обвинили в случившемся Иран. Об ответственности за нападение на объекты Saudi Aramco заявляли йеменские хуситы. Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам в Иране, если страна продолжит провокации.

The Wall Street Journal писала, что Вашингтон поделился с Эр-Риядом данными своих разведслужб, согласно которым за атакой на объекты в Саудовской Аравии стоит Тегеран. Представители королевства, однако, сочли, что в отчетах американской разведки недостаточно доказательств этой версии.