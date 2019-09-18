Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
В Красноярске проверят сообщения об избиении ребенка учителем физкультуры Общество, 17:53 В Киеве мужчина открыл стрельбу на мосту Метро Общество, 17:50 В Петербурге проверят возможные нарушения на выборах в одном из округов Политика, 17:46 Смерть Фернандо Риксена. Что важно знать о бывшем футболисте «Зенита» Спорт, 17:45 Goldman Sachs оценил стоимость «Яндекс.Такси» в $7,7 млрд Quote, 17:45 Игра на опережение: чем бизнесу поможет геймификация услуг Экономика образования, 17:42  Штангист из КНДР побил два мировых рекорда на чемпионате мира Спорт, 17:36 Как не растерять вдохновение на извилистом карьерном пути Pro, 17:35 Провайдер интернета в метро извинился за рассылку призывов спасать Россию Общество, 17:34 В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать Общество, 17:31 Песков предложил не ждать конкретики от переговоров по газу с Украиной Политика, 17:27 На серой ветке метро Москвы произошел сбой Общество, 17:25 Мосгорсуд отменил штраф задержанному на акции 3 августа Андрею Рюрину Общество, 17:23 В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова Политика, 17:09
Экономика ,  
0 
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана
О расширении санкционного режима президент США заявил на фоне обвинений в адрес Ирана по поводу причастности к атакам на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии. Тегеран отрицал свою причастность к нападению
Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

«Я только что поручил министру финансов существенно усилить санкции против Ирана», — написал он.

Политика
Хуситы пригрозили повторить атаки на объекты Saudi Aramco

После атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии США обвинили в случившемся Иран. Об ответственности за нападение на объекты Saudi Aramco заявляли йеменские хуситы. Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам в Иране, если страна продолжит провокации.

The Wall Street Journal писала, что Вашингтон поделился с Эр-Риядом данными своих разведслужб, согласно которым за атакой на объекты в Саудовской Аравии стоит Тегеран. Представители королевства, однако, сочли, что в отчетах американской разведки недостаточно доказательств этой версии.

Мнение
Екатерина Грушевенко Новая реальность: кто займет место Саудовской Аравии на нефтяном рынке

После заявлений Вашингтона в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупредили, что все американские военные базы и суда, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Исламской Республики, находятся в зоне досягаемости иранских ракет. В ноте, направленной Соединенным Штатам, говорилось, что Тегеран примет ответные меры в случае любых действий против страны, а также что Иран не имеет отношения к атаке беспилотников.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от любых переговоров с американской стороной.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, санкции, Иран
Материалы по теме
Эр-Рияд покажет задействованное в атаке на Saudi Aramco оружие из Ирана
Политика
Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию
Политика
Трамп заявил о желании США избежать войны с Ираном из-за атаки дронов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter