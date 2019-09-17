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Екатерина Грушевенко Новая реальность: кто займет место Саудовской Аравии на нефтяном рынке
Страны ОПЕК+ могут воспользоваться ситуацией и начать наращивать добычу, однако у них не хватит нефти, чтобы компенсировать падение саудовского экспорта

Воздушная атака на месторождение Хурайс и центр по подготовке нефти Абкайк поразила самое сердце нефтедобывающей промышленности Саудовской Аравии. Добыча на Хурайс составляет 1,2 млн барр. в сутки. Мощность крупнейшей в мире установки по подготовке нефти в Абкайке составляет более 7 млн барр. в сутки. Установка очищает нефть с месторождения Гавар, крупнейшего в стране, Абкайк также связан трубопроводами с нефтяным месторождением Шайбах и с экспортным терминалом в Янбу.

Cудя по заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии, добычу нефти пришлось сократить на 5,7 млн барр. в сутки. В компании Saudi Aramco утверждали, что большую часть мощности удастся восстановить в течение двух дней, однако полное восстановление добычи может занять недели. Поставки нефти на внешний рынок будут обеспечиваться за счет имеющихся у страны запасов, которых хватит на 36 дней.

По оценкам Bloomberg, текущее снижение добычи является самым крупным за всю историю нефтяной промышленности. По своему масштабу это событие превзошло коллапс добычи в 5,6 млн барр. в сутки во время Иранской революции 1979 года или знаменитое нефтяное эмбарго 1973–1974 годов.

Суммарная добыча в Саудовской Аравии в августе 2019 года оценивалась в 9,8 млн барр. в сутки, а экспорт в этом же месяце составил около 7,5 млн барр. в сутки. При условии, что страна продолжает обеспечивать внутреннее потребление, это означает, что свыше 75% экспортной нефти из Саудовской Аравии выбыло с мирового рынка. Как будет развиваться ситуация и что будет с существующими механизмами регулирования цен, прежде всего со сделкой ОПЕК+?

Что будет с ценами

Саудовская Аравия является одним из ключевых поставщиков для США, стран ЕС, Китая и Индии: около 50% экспорта королевства приходится именно на них. Однако реакцию потребителей пока можно назвать достаточно сдержанной. Президент США Дональд Трамп еще 15 сентября распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв страны для поддержания предложения на рынке. А днем раньше Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что рынок обеспечен нефтью на должном уровне, и не упоминало о том, что планирует использовать стратегические запасы.

Такую нейтральную реакцию можно объяснить не только тем, что нефти пока достаточно, но и желанием потребителей не нагнетать обстановку и не провоцировать еще больший рост цен.

До конца 2019 года цены на нефть будут зависеть от реальных объемов повреждений и сроков починки в первую очередь установки в Абкайке. Стоит отметить, что оценки отраслевых экспертов, сделанные на основе фотографий со спутников, весьма пессимистичны. Недели могут превратиться в месяцы.

Даже если Saudi Aramco сдержит обещания и мощности будут быстро восстановлены, к цене добавится премия за геополитические риски, ведь один из самых охраняемых объектов нефтяного королевства подвергся успешной атаке. В среднем премия может составить до $5–7 за баррель, и тогда среднегодовая цена нефти, по прогнозам Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», может закрепиться на отметке около $65.

Если же ремонт продлится месяц или два, то цены к концу года могут вырасти и до $75 за баррель. При этом рынок не должен ощутить значительного дефицита за счет коммерческих запасов стран ОЭСР, но их использование потребует восполнения, что повысит спрос и поддержит высокие цены. В случае более длительного ремонта, а тем более повторной атаки цены легко могут перейти и отметку $75.

Где взять нефть

Если представить себе сценарий, при котором кризис затягивается более чем на три месяца, то запасов Саудовской Аравии не хватит. Более того, не хватит объемов добычи, которые могут нарастить участники соглашения ОПЕК+. Без Саудовской Аравии объем свободной нефти у ОПЕК+ составляет порядка 0,8 млн барр. в сутки, из них на Россию приходится около 0,3 млн барр. в сутки. Что касается США, то, по прогнозам департамента энергетики, они могут до конца года нарастить добычу на 0,3 млн барр. в сутки, а благодаря росту цен, возможно, и на 0,5 млн барр. Даже если представить себе фантастический сценарий, при котором США отменят санкции в отношении нефтяного экспорта Ирана, это даст рынку лишь 1,2 млн барр. в сутки дополнительно. Как видим, возможностей стран ОПЕК+, США и Ирана в целом не хватит, чтобы покрыть даже половину объема ушедшей с рынка саудовской нефти. Только оперативный ремонт инфраструктуры позволит избежать серьезного кризиса.

Конечно, в сложившейся ситуации страны ОПЕК+ без предварительного согласования могут начать наращивать экспорт, чтобы получить дополнительные доходы. Помимо России значительно нарастить добычу могут Ирак, который и так не слишком дисциплинированно соблюдал условия сделки, а также Кувейт и ОАЭ.

События в Саудовской Аравии указывают на высокую уязвимость системы поставок нефти на мировой рынок. Странам-экспортерам, возможно в кооперации с потребителями, придется принять дополнительные меры по обеспечению безопасности инфраструктуры. Но, конечно, решение проблемы защиты от террористических атак выходит далеко за рамки нефтяного рынка.

Об авторах
Екатерина Грушевенко эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Саудовская Аравия, экспорт нефти, ОПЕК, ОПЕК+
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