Страны ОПЕК+ могут воспользоваться ситуацией и начать наращивать добычу, однако у них не хватит нефти, чтобы компенсировать падение саудовского экспорта

Воздушная атака на месторождение Хурайс и центр по подготовке нефти Абкайк поразила самое сердце нефтедобывающей промышленности Саудовской Аравии. Добыча на Хурайс составляет 1,2 млн барр. в сутки. Мощность крупнейшей в мире установки по подготовке нефти в Абкайке составляет более 7 млн барр. в сутки. Установка очищает нефть с месторождения Гавар, крупнейшего в стране, Абкайк также связан трубопроводами с нефтяным месторождением Шайбах и с экспортным терминалом в Янбу.

Cудя по заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии, добычу нефти пришлось сократить на 5,7 млн барр. в сутки. В компании Saudi Aramco утверждали, что большую часть мощности удастся восстановить в течение двух дней, однако полное восстановление добычи может занять недели. Поставки нефти на внешний рынок будут обеспечиваться за счет имеющихся у страны запасов, которых хватит на 36 дней.

По оценкам Bloomberg, текущее снижение добычи является самым крупным за всю историю нефтяной промышленности. По своему масштабу это событие превзошло коллапс добычи в 5,6 млн барр. в сутки во время Иранской революции 1979 года или знаменитое нефтяное эмбарго 1973–1974 годов.

Суммарная добыча в Саудовской Аравии в августе 2019 года оценивалась в 9,8 млн барр. в сутки, а экспорт в этом же месяце составил около 7,5 млн барр. в сутки. При условии, что страна продолжает обеспечивать внутреннее потребление, это означает, что свыше 75% экспортной нефти из Саудовской Аравии выбыло с мирового рынка. Как будет развиваться ситуация и что будет с существующими механизмами регулирования цен, прежде всего со сделкой ОПЕК+?