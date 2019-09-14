Помпео обвинил власти Ирана в атаках дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Вашингтон призывает все страны «публично и безоговорочно» осудить нападения Ирана на месторождения нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Тегеран несет ответственность за почти сто нападений на Саудовскую Аравию, в то время как президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Джавад Зариф «делают вид, что что занимаются дипломатией».

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — написал Помпео.

Госсекретарь добавил, что власти США намерены привлечь Иран к ответственности за его агрессию. Вашингтон также проведет переговоры со своими партнерами с целью обеспечения качественного снабжения энергорынков.