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Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от любых переговоров с Соединенными Штатами, сообщает Associated Press. Так аятолла прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной встрече американского и иранского лидеров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет работу 17 сентября.

«Никаких переговоров с США на любом уровне не будет», — заявил Хаменеи. По его словам, высказанная им позиция — это решение руководства страны и «все официальные лица в Исламской Республике единодушны в этом вопросе».

Хаменеи добавил, что США хотят доказать успешность своей «политики максимального давления» на Иран. «В свою очередь, мы должны доказать, что эта политика не стоит ни копейки для иранского народа», — сказал Хаменеи. «Именно поэтому все иранские официальные лица, от президента и министра иностранных дел до всех остальных, объявили, что мы не ведем ни двусторонних, ни многосторонних переговоров [с США]», — заявил аятолла.

Вашингтон возобновил санкции против Тегерана в ноябре 2018 года. Это стало возможным, после того как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который предполагал, что Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отказ стран — участниц соглашения от санкций против него. В мае, реагируя на действия США, иранские власти также заявили о частичном отказе соблюдать условия ядерного соглашения: остальные страны — участницы сделки сделали недостаточно, чтобы минимизировать последствия американских ограничений, заявили они.

14 сентября в Саудовской Аравии с помощью беспилотников были атакованы объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». В случившейся атаке госсекретарь США Майк Помпео открыто обвинил власти Ирана, в ответ в Тегеране заявили, что руководитель госдепартамента лжет. Позже СМИ сообщили о том, что США поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведслужб, в которых подтверждается, что за атакой на объекты нефтяной компании Saudi Aramco стоит Иран.

Теги: Иран, Али Хаменеи
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