Хуситы пригрозили повторить атаки на объекты Saudi Aramco

«Мы можем вновь нанести по ним [заводам] удар в любой момент», — заявил представитель хуситов. После предыдущего нападения 14 сентября цены на нефть выросли почти на 20%

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, пригрозили повторить нападение. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя движения.

«Мы предупреждаем компании и иностранцев об [опасности] присутствия на объектах, которые стали целями [нашей атаки], потому что мы можем вновь нанести по ним удар в любой момент», — заявил он и добавил, что Эр-Рияд должен прекратить военные действия в Йемене.

В ночь на 14 сентября хуситы с помощью дронов атаковали два объекта государственной нефтяной компании Саудовской Аравии — Saudi Aramco. Нападению в том числе подверглась станция по подготовке нефти в Абкайке мощностью 7 млн баррелей в сутки — саудиты называют ее крупнейшим в мире. Это не первый удар хуситов по нефтяной инфраструктуре Saudi Aramco, однако, как писало Bloomberg, он стал крупнейшим за последние десять лет.

После инцидента Саудовская Аравия существенно сократила объем добычи нефти. По данным источников Reuters, полное восстановление добычи может занять недели. В результате в понедельник, 16 сентября, рынки открылись ростом цен на нефть марки Brent почти на 20% (цена превысила $71 за баррель). Впоследствии произошла корректировка — по состоянию на 12:00 мск стоимость Brent составляет $65. Вслед за нефтью укрепился и курс рубля.