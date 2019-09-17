WSJ узнала о данных разведки США об участии Ирана в атаке на Saudi Aramco

WSJ узнала о данных разведки США об участии Ирана в атаке на Saudi Aramco

США считают, что за нападением на объекты Saudi Aramco стоит Иран, и передали Эр-Рияду отчеты американской разведки. В Саудовской Аравии не сочли доказательства спецслужб достаточно убедительными, сообщила WSJ

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

США поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведслужб, в которых говорится, что за атакой на объекты нефтяной компании Saudi Aramco стоит Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным американской разведки, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет. Представители Саудовской Аравии в ответ заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии. Американская сторона намерена поделиться с Эр-Риядом новыми данными в ближайшее время, рассказали собеседники WSJ.

Ранее представитель возглавляемой саудитами арабской коалиции Турки аль-Малик сообщил, что при атаке на объекты Saudi Aramco использовалось иранское оружие. Ответственность за нападение, которое произошло 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Возглавляемая саудитами коалиция ведет войну в Йемене против повстанцев, которых поддерживает Иран. Хуситы уже пригрозили вновь атаковать объекты Saudi Aramco.