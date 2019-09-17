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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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WSJ узнала о данных разведки США об участии Ирана в атаке на Saudi Aramco
США считают, что за нападением на объекты Saudi Aramco стоит Иран, и передали Эр-Рияду отчеты американской разведки. В Саудовской Аравии не сочли доказательства спецслужб достаточно убедительными, сообщила WSJ
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Фото: Simon Dawson / Bloomberg

США поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведслужб, в которых говорится, что за атакой на объекты нефтяной компании Saudi Aramco стоит Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным американской разведки, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет. Представители Саудовской Аравии в ответ заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии. Американская сторона намерена поделиться с Эр-Риядом новыми данными в ближайшее время, рассказали собеседники WSJ.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Ранее представитель возглавляемой саудитами арабской коалиции Турки аль-Малик сообщил, что при атаке на объекты Saudi Aramco использовалось иранское оружие. Ответственность за нападение, которое произошло 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Возглавляемая саудитами коалиция ведет войну в Йемене против повстанцев, которых поддерживает Иран. Хуситы уже пригрозили вновь атаковать объекты Saudi Aramco.

Экономика
Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео открыто обвинил Иран в нападении, однако в Тегеране заявили, что руководитель госдепартамента лжет. Как говорил президент США Дональд Трамп, у Штатов есть основания полагать, что им известно, кто стоит за нападением. При этом он не стал указывать на какие-либо страны или группировки, объяснив, что ждет подтверждения от саудовской стороны.

Из-за нападения Саудовская Аравия сократила добычу нефти, после чего цены на сырье за день выросли более чем на 15% — цена барреля марки Brent к вечеру понедельника превысила отметку $69, WTI выросла почти на 14%, до $62,41. Вслед за ростом нефтяных котировок рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

Автор: Константин Нагаев
Теги: разведка США, Саудовская Аравия, Иран
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