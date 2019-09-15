В США сенатор предложил обсудить удары по нефтяным объектам в Иране

В США сенатор предложил обсудить удары по нефтяным объектам в Иране

Американский сенатор Линдси Грэм призвал обсудить возможность ударов по нефтяным предприятиям Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации». Об этом он написал в Twitter.

«Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение», — указал Грэм. По его словам, Иран не изменит своего поведения до тех пор, пока последствия «не станут более реальными».

Он также пояснил, что атака «поддерживаемых Ираном хуситов» на саудовский НПЗ является еще одним примером того, как Тегеран наносит ущерб на Ближнем Востоке.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Иран в атаке дронов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. США также заверили, что примут меры по снабжению рынка нефти после случившегося.