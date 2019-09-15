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Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до 2 тыс. км [от иранских границ], находятся в зоне досягаемости наших ракет», — заявил Хаджизаде, добавив, что страна постоянно готовится к «полномасштабной войне».

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Атака дронов на один из крупнейших НПЗ в мире. Главное

По словам генерала, после того как Иран сбил американский беспилотник над Персидским заливом, иранские ракеты были нацелены на базы США аль-Удейд (находится в Катаре), аз-Зафра (расположена на территории ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе.

«Мы бы ударили по этим целям в случае реакции [на инцидент] со стороны США», — заявил Хаджизаде.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал обсудить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам в Иране, если страна «продолжит провокации». До этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в произошедшей 14 сентября атаке беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Ответственность за нападения на объекты Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе взяли на себя хуситы. По данным Reuters, атака привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое — на 5 млн баррелей в сутки. Помпео отметил, что США намерены принять меры по снабжению мирового рынка нефти.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Теги: Корпус стражей исламской революции, Иран, дрон
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