Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

Иран намерен принять ответные меры, в случае любых действия США против страны. Об этом говорится в ноте, которую Тегеран направил Вашингтону, передает агентство ISNA.

Документ был передан через посольство Швейцарии в Тегеране. В нем сказано, что Иран не имеет отношения к атаке беспилотников на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, а также, что любые действия против Ирана повлекут за собой ответные меры и не только по отношению к США.

В ночь на 14 сентября на объекты Saudi Aramco произошла атака дронов. В результате на двух объектах компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары. В том числе пострадали установки подготовки нефти.

Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Но в Вашингтоне заявили о причастности Ирана к нападению. Военные США обнаружили, что незадолго до атаки на военных базах в юго-западном Иране была зафиксирована необычная активность. В Вашингтоне считают, что беспилотники могли быть запущены в Иране, а затем облетели Персидский залив с севера, зайдя на некоторое время в воздушное пространство Ирака. Иран все обвинения отрицает.