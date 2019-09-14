Общество , 14 сен, 15:52
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Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж
Два нефтяных объекта национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке с использованием дронов. В результате на объектах начались пожары, которые удалось взять под контроль.
Атакованы нефтяные объекты на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе
Среди пострадавших сооружений — НПЗ, который Саудовская Аравия называет крупнейшим в мире
Ответственность за атаку взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах»
Атаки не привели к сбоям в поставках топлива
В 2006 году попытку атаки завода предприняли боевики-смертники признанной в России террористической организации «Аль-Каида». Попытка оказалась безуспешной