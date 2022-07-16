Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Главы международных организаций отмечают, что, как показал кризис 2008 года, введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие

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Пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и последствия российской военной операции на Украине серьезно нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли и глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

По данным ВПП, 345 млн людей в 82 странах грозит нехватка продовольствия. Ситуация усугубилась из-за того, что около 25 стран ввели экспортные ограничения на продовольствие, которые затронули более 8% торговли продуктами питания в мире, а цены на удобрения за последний год выросли в два раза, отмечается в заявлении глав организаций на сайте Всемирного банка.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации, необходимы следующие меры, отмечают они:

содействие торговле и международным поставкам продовольствия;

немедленная поддержка уязвимых слоев населения;

увеличение производства;

инвестиции в сельское хозяйство.

Говоря о первом пункте, авторы указали на необходимость снизить ограничения на использование запасов продовольствия и найти дипломатическое решение по поставкам зерна и удобрений, которые заблокированы из-за боевых действий на территории Украины.

«Содействие торговле и улучшение функционирования глобальных рынков продовольствия и сельхозпродукции, включая зерновые и удобрения, имеют ключевое значение. <...> Кризис 2008 года научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие», — говорится в заявлении. Авторы считают, что снятие экспортных ограничений поможет свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены.

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Украина и западные страны обвиняют Россию в том, что из-за боевых действий она не дает вывезти зерно с территории страны. Украинский президент Владимир Зеленский говорил в начале июня, что в стране заблокировано до 25 млн т сельхозпродукции. Москва отвергает обвинения и утверждает, что Украина заминировала порты, где находятся суда с грузом пшеницы, из-за чего их вывод невозможен. На этой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по ситуации с зерном. Официально детали соглашения не разглашались, но, по данным WSJ, его планируют вывозить из трех украинских портов под конвоем украинского флота. На это время будет объявлен режим прекращения огня, а Турция займется проверкой пустых судов под зерно, прибывающих в порты.

Российская сторона настаивает, что к обострению продовольственного кризиса и проблеме поставок минеральных удобрений привели западные санкции. Минпромторг в марте предупредил о риске коллапса на мировом рынке удобрений. Бизнесмен Андрей Мельниченко, которы до попадания под санкции ЕС в марте этого года был членом совета директоров производителя удобрений «Еврохим», заявил, что санкции в отношении удобрений приведут к голоду «для сотен миллионов людей».

Президент Владимир Путин говорил, что Россия может нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений в обмен на отмену санкций. По его словам, хотя формально Запад не вводил санкций против российского продовольствия и удобрений, под ограничения попали владельцы компаний-производителей, что «затрудняет заключение контрактов, осложнило финансовые операции».