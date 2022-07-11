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В ЕС предупредили о риске наплыва мигрантов из-за кризиса продовольствия

Нехватка продовольствия и резкий рост цен на энергоносители создают риски для безопасности и вынудят людей покинуть свои родные страны, предупредили в Евросоюзе
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Евросоюз должен готовиться к новым волнам мигрантов, вынужденных покинуть свои страны из-за продовольственного кризиса. Об этом заявила исполняющий обязанности директора агентства ЕС по безопасности внешних границ Айя Калная, передает AFP.

«Мы должны готовиться к беженцам, прибывающим из других стран из-за продовольственной безопасности», — сказала она на встрече глав МВД стран ЕС. Калная подчеркнула, что «транспортировка зерна из Украины затруднена, и это создаст волны миграции».

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон, в свою очередь, указала на то, что нехватка продовольствия, а также резкий рост цен на энергоносители создают риски для безопасности, которые вынудят людей покинуть свои родные страны.

Йохансон добавила, что в Евросюзе пытаются предотвратить это, и для этого важно работать с государствами-партнерами.

ЕС указал на риск «катастрофического голода» и миграции из-за операции
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Фото:China Photos / Getty Images

Ранее, 22 июня, El Pais сообщила, что ЕС подготовил доклад о социальных, политических и экономических последствиях российской спецоперации на Украине для стран третьего мира.

В Евросоюзе предупредили о риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки и «новых волн социальных протестов», а также внутренней миграции и миграции в соседние регионы и ЕС.

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Согласно документу, основной «миграционный» удар на себя примут Испания и Италия.

Европейский союз уже начал оказывать срочную поддержку ряду африканских и ближневосточных стран — выделил более €225 млн Египту, Ливану, Ливии, Сирии, Тунису, Марокко и Палестине.

В конце мая вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина предупреждал, что из-за военных действий на Украине число голодающих людей в мире увеличится на 18 млн и достигнет 218 млн.

Западные страны обвиняют в нехватке продовольствия Россию, утверждая, что она заблокировала порты на Украине, в которых скопилось зерно, и препятствует его вывозу.

Москва отвергает обвинения. Президент России Владимир Путин говорил, что риск голода в беднейших странах спровоцировали западные страны, из-за действий которых возникла нехватка удобрений, что, в свою очередь, привело к снижению урожайности.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
ЕС мигранты продовольствие кризис
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