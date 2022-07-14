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WSJ узнала подробности сделки по вывозу украинского зерна

WSJ: сделка по экспорту зерна включает частичное разминирование и прекращение огня
ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что их могут использовать для доставки западного оружия Киеву
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Достигнутая в Стамбуле 13 июля сделка по экспорту зерна из украинских портов включает режим прекращения огня и частичное разминирование. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, зерно может поставляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, ввести режим прекращения огня предлагается «в пределах географических границ».

К тому же ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия киевским силам.

По словам источника, предстоит проработка технических деталей соглашения, в том числе об обезвреживании мин, установленных вокруг украинских портов.

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Антониу Гутерриш

После этого в ближайшие дни возможно подписание соглашения, однако собеседник издания не стал бы называть его неизбежным. «Самое главное, нам все еще нужен зеленый свет от Путина», — отметил он.

Переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН прошли 13 июля в Стамбуле. Турецкое Минобороны сообщило, что продолжение намечено на следующую неделю: планируется подписать соглашение, которое закрепит достигнутые результаты. Стороны согласились создать в Стамбуле координационный центр по решению проблемы вывоза зерна.

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Минобороны России сообщило, что российская делегация представила на рассмотрение «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал результаты переговоров, назвав их «лучом надежды». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле.

Украина и западные страны обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна с украинской территории из-за текущей военной спецоперации. Зеленский говорил в начале июня, что таким образом заблокировано до 25 млн т сельхозпродукции — зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла, а к осени этот объем вырастет до 75 млн т.

Москва отвергает обвинения и утверждает, что Украина заминировала порты, где находятся суда с грузом пшеницы, из-за чего их вывод невозможен.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
зерно экспорт разминирование прекращение огня Россия Украина Турция
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