Путин предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций

Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», заявил Путин. По его словам, при условии снятия санкций страна готова помочь с зерном и удобрениями

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Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если со страны снимут политически мотивированные санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Кремль.

Во время разговора Путин отметил, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки». По его словам, возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». В связи с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза ситуация усугубилась, добавил президент.

Однако если Запад снимет с России «политически мотивированные ограничения», страна «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений», заявил он Драги.

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