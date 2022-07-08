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Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕС

По словам экс-бенефициара «Еврохима», производящего удобрения, из-за западных санкций оказались остановлены заводы компании, и теперь рынок не получает удобрения, чтобы накормить миллионы человек
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский бизнесмен Андрей Мельниченко, до попадания под санкции ЕС в марте этого года являвшийся членом совета директоров производителя удобрений «Еврохим», заявил, что санкции в отношении удобрений приведут к голоду «для сотен миллионов людей». Об этом миллиардер (по данным Forbes, состояние — $11 млрд) сказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Это неправда, что текущая политика и санкции ЕС и Швейцарии не влияют на производство и поставки удобрений фермерам. Не Россия решила перекрыть поставки удобрений на мировые рынки. И это не результат санкций ООН или США. Это сделали ЕС и его государства-члены», — подчеркнул Мельниченко.

Он указал, что два с половиной месяца назад прекратил работу литовский завод «Еврохим», где производились достаточно удобрений, «чтобы накормить 5-7 млн человек», и «это было сделано не по распоряжению президента России», как и остановка работы других заводов «Еврохима» во Франции, Германии и Италии.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Мельниченко отметил, что за последние 60 лет в результате более чем двукратного роста числа населения при том, что площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель не изменилась, обеспечить население планеты продуктами позволяли именно удобрения. 17% от их общемирового объема поставляли Россия и Белоруссия. Вводя санкции, которые ударили по отрасли, Запад применил «экономическое оружие массового поражения», сказал основатель «Еврохима».

«Довольно странно, если страны G7 и 1 миллиард их граждан до сих пор считают себя моральными лидерами мира, игнорируя при этом интересы остальных 7 миллиардов жителей Земли», — сказал бизнесмен.

Мельниченко указал, что санкции против него и его семьи «не могут способствовать достижению мира на Украине», но «определенно» приведут «к катастрофе для сотен миллионов людей в более бедных странах», не имеющих отношения к ситуации «на окраине Европы».

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Фото:Андрей Мельниченко (Сергей Карпухин / ТАСС)

Мельниченко попал под санкции 9 марта как участник встречи бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. Она прошла 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. До санкций бизнесмену принадлежало 92,2% акций «Еврохима», который производит азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Бизнесмен после включения в санкционный список Евросоюза принял решение подать в суд для отмены наложенных ограничений. Позднее также решила поступить его жена Александра, которая в связи с наложением санкций на супруга стала бенефициаром «Еврохима» и другой компании, связанной с Мельниченко — Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), но в июне тоже оказалась под санкциями.

Западные страны обвиняют Россию в провоцировании продовольственного кризиса в мире, однако Москва называет его причиной санкции. Путин указывал, что Россия может нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений в обмен на отмену санкций.

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Теги
Лилия Пашкова
Андрей Мельниченко Еврохим удобрения голод продовольствие
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