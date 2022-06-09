Зеленский сравнил объемы экспорта зерна по морю и железной дороге

Украина может вывозить через порты до 10 млн тонн сельхозпродукции в месяц, а по железной дороге - 2 млн тонн. По словам Зеленского, сейчас в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна, а к осени этот объем вырастет до 75 млн

Фото: Sergei Grits / AP

Украина ранее могла экспортировать через порты в Черном море до 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной Йельским университетом. Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Если же речь идет об экспорте по железной дороге, объем экспорта существенно снижается: «Мы говорим не о 10 млн тонн, а о 2 млн тонн в месяц».

По словам президента Украины, сейчас в стране заблокировано от 20 до 25 млн тонн сельхозпродукции — зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Это основные продукты питания, которые экспортирует Киев. Зеленский ожидает, что к осени этот объем вырастет до 75 млн тонн.

Накануне комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики сообщил, что в условиях заблокированных портов Украина нарастила экспорт через западные сухопутные границы. В мае на экспорт всеми видами транспорта было отгружено более 1,7 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, что составляет 180% от апрельского объема. Однако в комитете указали, что пропускная способность таких маршрутов остается низкой, «кроме того, вскоре могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные со свободными местами для хранения нового урожая».

В ООН указывают, что в украинских портах скопились миллионы тонн зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими военными. Власти США и ряда других стран считают, что российская военная операция привела к усугублению продовольственного кризиса.



Москва, в свою очередь, заявляет, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта. Власти России утверждали также, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна и готова предоставить гарантии безопасности для судов с продовольствием.