Индонезия призвала G7 не вводить санкции против удобрений из России

Президент Индонезии заявил, что восстановить мировые цепочки поставок нельзя без украинского зерна и российских продовольствия и удобрений. Он надеется, что Россия не продлит ограничения на экспорт пшеницы

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Президент Индонезии Джоко Видодо, который участвовал в саммите G7 в Баварии в качестве гостя, призвал лидеров стран — членов объединения дать гарантии, что российские продовольствие и удобрения будут освобождены от санкций. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Видодо выразил надежду, что Россия не продлит ограничения на экспорт зерна и не введет квоты, ограничивающие поставки удобрений (в марте российский кабмин запретил экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня). «Усилия по восстановлению мировых цепочек поставок невозможны без интеграции российских поставок продовольствия и удобрений и украинских поставок зерна», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Путин, со своей стороны, заявил, что, хотя формально Запад не вводил санкций против российского продовольствия и удобрений, под ограничения попали владельцы компаний-производителей, что «затрудняет заключение контрактов, осложнило финансовые операции».

Российский президент также считает, что на поставки продовольствия и удобрений на мировой рынок влияют ограничения на фрахт и страхование судов из России. По его словам, страны Запада «создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало гораздо сложнее».

Видодо выступил на саммите G7 во вторник, 28 июня. Как сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, он призвал лидеров стран «семерки» поддержать возобновление экспорта пшеницы из Украины, а также продовольствия и удобрений из России. Президент обсуждал вопрос восстановления цепочки поставок продовольствия и на двусторонних встречах с лидерами Индии, Франции, Канады, Германии, Великобритании, Японии и Евросоюза, отмечает агентство Antaranews.

В ответ на российскую военную операцию на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против Москвы, которые обострили проблему поставок продовольствия и минеральных удобрений. Минпромторг в марте предупредил о риске коллапса на мировом рынке удобрений.

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Путин считает, что текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» и санкции стран Запада. Он указывал, что Москва готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По словам Путина, Россия и Белоруссия готовы предпринять все необходимые действия для удовлетворения потребности рынков, на две страны приходится 15% мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений.