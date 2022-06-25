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Политика ,  
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«2023 год может быть еще хуже

Как в Берлине и на саммите БРИКС оценили причины и последствия продовольственного кризиса
Проблемы мирового продовольственного кризиса обсудили на конференции в Берлине и саммите БРИКС. В Берлине основную вину за повышение мировых цен и возможный дефицит возложили на Россию. Путин в ответ обвинил
Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters
Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Что в Берлине говорили о роли России в кризисе

В пятницу в Берлине прошла министерская конференция «Объединение ради глобальной продовольственной безопасности». По данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 млн человек, сообщил в своем видеобращении к участникам конференции генсек ООН Антонио Гутерриш. «Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих местах. А 2023 год может быть еще хуже», — предупредил он.

В ходе конференции министры иностранных дел западных стран вновь обвинили Россию в причастности к надвигающемуся продовольственному кризису. Так глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе вступительного слова заявила, что начало Россией военной спецоперации на Украине усилило негативные эффекты от климатических катастроф и пандемии коронавируса, и негативно повлияло на ситуацию с продовольствием в мире.

«Россия использует голод как оружие и пытается переложить вину на других, играя в циничную игру из лжи. Однако факты прямо говорят: это не санкции виноваты в продовольственном кризисе», — сказала Бербок.

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Ленинград в блокаде, март 1942 года

Она признала, что санкции могут оказывать непрямое воздействие, в частности, если компании или банки не могут провести денежные транзакции, несмотря на их законность, из-за мер предосторожности. Евросоюз, по словам немецкого министра, работает над тем, чтобы юридически прояснить такие ситуации. Бербок подчеркнула, что такой побочный эффект от санкций незначителен по сравнению с тем влиянием, которое Россия оказывает на рынок продовольствия за счет морской блокады украинских портов.

Застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, говорил 9 июня директор отделения FAO для связи с Россией Олег Кобяков.

Глава МИД Франции Катрин Колонна добавила, что проблема заключается также в том, что Россия в ходе конфликта уничтожила инфраструктуру для хранения и поставок зерна, а «из-за блокады портов ожидается новый вред». Госсекретарь США Энтони Блинкен привел историю об учительнице в Кении, которая ежедневно заботилась о том, чтобы в школу доставляли воду для детей из реки, которая находится в 7 км от учебного заведения. «Теперь же это стало невозможно из-за войны на Украине, которая подняла цены на продукты в три раза», — сказал он. По словам Блинкена, для решения этой проблемы необходимо не только работать над оказанием гуманитарной помощи, но и над тем, чтобы улучшать процесс производства и дистрибуции продуктов.

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В Анкаре назвали конструктивными переговоры по зерну в Москве
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Фото:РИА Новости

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор начала свою речь с того, что обозначила необходимость решения военного конфликта, которую, по ее словам, понимают в Африке. Представитель ЮАР уверена, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров как бы тяжело это ни было. Она подробно остановилась на проблемах, с которыми страна столкнулась во время пандемии коронавируса, как они подорвали продовольственную безопасность ЮАР. Пандор подчеркнула, что международные военные конфликты влияют на вопросы продовольственной безопасности в мире, и для того, чтобы их преодолеть, необходимо задействовать дипломатические усилия.

Чем ответила Россия на видеосаммите БРИКС

Почти одновременно со встречей в Берлине вопросы продовольствия обсуждались в видео режиме на саммите БРИКС. В пятницу 24 июня участие в нем помимо основных участников (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) приняли приглашенные страны. Президент Владимир Путин заявил участникам, что российской вины в подорожании продуктов питания или в разрыве цепочек поставок нет. Это страны Запада, по его словам, дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводят ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затруднят экспорт на мировые рынки российского зерна. При этом в России урожай зерна намечается хороший. «От 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых», — добавил он. Тем не менее, отметил Путин, усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее. 

По данным продовольственной программы ООН, цены на еду уже высоки из-за сбоев в цепочках поставок, связанных с COVID, и снижения урожайности из-за засухи в прошлом году, так что российская операция произошла в неподходящий момент для мировых продовольственных рынков. По данным организации, на Россию и Украину приходится 12% от общего количества продаваемых калорий. Поскольку конфликт продолжается, растет вероятность того, что нехватка продовольствия, особенно зерна и растительных масел, станет острой, что приведет к тому, что все больше стран прибегнут к ограничениям в торговле, указывает организация.

Как следует из публикуемых Продовольственной программой ООН данных Международного исследовательского института проблем продовольствия, с 24 февраля количество стран, введших ограничения на экспорт продовольствия увеличилось с 3 до 16 (по состоянию на апрель). А общий объем экспорта, затронутого различного вида ограничениями, достигло 17% всех калорий, торгуемыми в мире. В том числе 16 стран ввели запрет на экспорт, среди них и Россия с Украиной, семь стран ввели лицензии на экспорт. Украина ограничила экспорт, чтобы обеспечить адекватное снабжение своего населения во время конфликта; экспортные ограничения России на пшеницу были введены еще до февраля и включают плавающую экспортную пошлину и экспортную квоту. На эти две страны вместе приходится около 35% долларовой стоимости всей мировой торговли ограниченными товарами, указывает институт. Другие известные поставщики, вводящие экспортные ограничения, это Индонезия (запрет на экспорт пальмового масла), Аргентина (запрет на экспорт говядины), а также Турция, Киргизия и Казахстан (запрет на различные зерновые продукты).

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
продовольствие голод кризис Украина Россия ООН Военная операция на Украине БРИКС

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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