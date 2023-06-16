В США оценили дисконт на российскую нефть из-за потолка цен в 25%

Нефтяные доходы России упали на 50%, несмотря на то что страна продает нефти больше, чем год назад, а скидка на нее достигает 25%, заявили в Минфине США. Новак назвал высокий дисконт основной проблемой нефтесанкций

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Сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем в начале полномасштабных боев на Украине, но нефтяные доходы за истекшие январь—май упали почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо на конференции в НКО «Центр новой американской безопасности» (CNAS).

По данным Минфина США, по сравнению с нефтью от других мировых производителей российская торгуется со скидкой 25%.

Власти России вкладываются в создание собственной морской инфраструктуры для доставки нефти без использования услуг западных компаний, продолжил Адейемо.

По данным Минфина США, санкции и экспортный контроль затруднили поставки в Россию более 10 тыс. единиц военного снаряжения.

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7: США, Япония, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия) в прошлом декабре ввели потолок цен на российскую нефть — 60$ за баррель, в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. В ответ Россия запретила поставлять топливо странам, установившим потолок цен, и переориентировала поставки на азиатский рынок. Как подсчитала аналитическая компания Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% нефтяного экспорта. Москве на фоне санкций пришлось предлагать покупателям нефть с большими скидками. В январе российская Urals торговалась на уровне $38 за баррель, ниже установленного потолка цен.

Президент Владимир Путин говорил, что международные санкции останутся с Россией надолго и потому не следует расслабляться. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — признавал он.

Правительство называло высокие скидки главной проблемой нефтяных санкций из-за высокого стоимости фрахта. «То есть фрахт вырос достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики, в связи с тем, что они не устанавливают потолок цен. Надеюсь, эта ситуация будет носить временный характер», — говорил вице-премьер Александр Новак.