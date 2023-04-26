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Новак сообщил о перенаправлении 20% поставок нефти из Европы в Азию

Вице-премьер Новак: Россия перенаправила около 20% поставок нефти из Европы в Азию
Россия перенаправила в Азию и часть поставок газа, сообщил Новак. По его словам, поставки этого топлива в Китай в прошлом году выросли примерно на 50%
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Фото: Andrew Wong / Getty Images
Фото: Andrew Wong / Getty Images

Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу <...> в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить, например, о нефти, то мы порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки. Это Индия, Китай, другие страны», — заявил Новак.

Что касается газа, то Россия также перенаправила часть поставок в Азию, продолжил он. В частности, поставки в Китай выросли в прошлом году примерно на 50%, отметил вице-премьер.

С конца февраля 2022 года западные страны неоднократно ужесточали антироссийские санкции. Под ограничительные меры ЕС попали морские поставки нефти, а в декабре он ввел на нее потолок цен.

Российские власти санкции считают незаконными. В качестве ответной меры Россия перестала поставлять нефть странам, которые установили потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. Как подсчитали в аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

Между тем в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости с учетом местных сборов, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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